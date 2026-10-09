Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý các dự án luật lĩnh vực y tế

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, chiều 9/10, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số dự án luật trong lĩnh vực y tế. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham dự. Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bùi Quốc Hùng góp ý vào các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng. Trong đó có 4 dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, gồm: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em; Luật Người khuyết tật; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Người cao tuổi; Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Góp ý vào các dự án luật sửa đổi, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất trong an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tác hại thuốc lá, khám chữa bệnh, quản lý dược.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kiều Oanh tham gia góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm và đảm bảo nguồn lực thực hiện phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá tác động của các nội dung sửa đổi đối với tổ chức bộ máy, nhân lực và khả năng thực hiện tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất trong an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tác hại thuốc lá, khám chữa bệnh, quản lý dược.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Xuân Từ góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Trong đó, đối với Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu cho rằng cần tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo nguồn lực thực thi tại địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia, kết nối liên thông đến cấp xã.

Về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cần quy định rõ phạm vi các hành vi bị nghiêm cấm trong trưng bày, quảng cáo, buôn bán thuốc lá; hoàn thiện quy định nhằm ngăn chặn người dưới 18 tuổi tiếp cận sản phẩm cả tại điểm bán thực tế lẫn trên không gian mạng; bao quát các hình thức quảng cáo, khuyến mại, chào bán và tiếp thị trá hình, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, nhất là nền tảng xuyên biên giới.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Phong An góp ý một số nội dung liên quan.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em; Luật Người khuyết tật; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương sau khi vận hành mô hình mới; quy định rõ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh, chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử trong kinh doanh thuốc; hoàn thiện phân cấp, phân quyền trong cấp phép hành nghề y; bổ sung chính sách hỗ trợ gia đình, người trực tiếp chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu quy định riêng về chăm sóc dài hạn tại gia đình, cộng đồng và cơ sở chăm sóc; hoàn thiện quy định về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia nhấn mạnh, các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để Quốc hội và các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị để tham gia góp ý tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, góp phần bảo đảm các dự án luật, nhất là trong lĩnh vực y tế sát thực tiễn, có tính khả thi, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.