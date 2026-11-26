Theo Văn bản số 146/ĐĐBQH-VP ngày 19/11 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, cơ quan này nhận được đơn của một số hộ dân sinh sống tại các tòa HH1B, HH2B, HH3B, HH4B thuộc khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội. Trong đơn, các hộ dân phản ánh việc gặp khó khăn trước thông tin về phương án phá dỡ các tòa HH1B, HH2B, HH3B, HH4B và di dời chỗ ở theo chủ trương của các cấp chính quyền.

Cư dân đề nghị tổ chức kiểm định độc lập, công khai thông tin pháp lý và kết quả đánh giá an toàn công trình; kiến nghị rà soát phương án bổ sung hạ tầng trên quỹ đất phù hợp, tổ chức đối thoại để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan. Người dân cũng đề nghị xem xét, cân nhắc các phương án di dời trước khi quyết định phương án xử lý, thay vì triển khai một phương án khi chưa làm rõ đầy đủ các vấn đề liên quan quyền lợi và chỗ ở của cư dân.

Xếp hạng 5 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Theo đó, xếp hạng di tích cấp thành phố đối với các di tích sau: phường Xuân Đỉnh có 2 di tích lịch sử - văn hóa Văn chỉ Xuân Đỉnh và chùa Minh Phúc (chùa Cáo); di tích lịch sử - văn hóa chùa Rõn (Quảng Vực tự), phường Chương Mỹ; xã Hòa Xá có 2 di tích lịch sử - văn hóa đền Thanh Bồ và đền Bắc Phương.

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt

Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng bản đồ số, dữ liệu GPS và tăng cường kiểm tra tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát vệ sinh môi trường. Thành phố đã cập nhật 1.709 điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên bản đồ số.

Có 122/126 xã, phường thực hiện chia sẻ dữ liệu GPS của phương tiện thu gom, vận chuyển rác, phục vụ công tác quản lý và giám sát. Qua đó, cơ quan chức năng có thể theo dõi hoạt động của phương tiện, kiểm soát quá trình thu gom, vận chuyển và kịp thời phát hiện những bất cập.