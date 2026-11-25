Nhiều chính sách mới liên quan trực tiếp đến đời sống người dân

Chiều 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nông Sơn sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nông Sơn chiều 25/11, sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thông tin đến cử tri, bà Phan Thị Thúy Linh cho biết sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Quốc hội dành 80% thời gian kỳ họp cho công tác xây dựng pháp luật, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, trong đó có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm và quyền lợi của người dân.

Đáng chú ý, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Cùng với đó, việc sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản hướng đến tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, tăng tính công khai, minh bạch trong các giao dịch bất động sản.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, lắng nghe kiến nghị của cử tri xã Nông Sơn.

Đối với lĩnh vực lao động, việc làm, Quốc hội quyết định bổ sung hai ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là ngày 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam) và ngày 27/7 (Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ).

Nhiều chính sách thuế cũng được sửa đổi, trong đó có quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

Để hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, Quốc hội thông qua quy định tăng thuế đối với đất bỏ hoang, đất sử dụng không đúng mục đích.

Trong lĩnh vực y tế, các luật được sửa đổi tập trung hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe người dân, quản lý giá, mua sắm thuốc và thiết bị y tế. Quốc hội cũng bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bà Phan Thị Thúy Linh báo cáo với cử tri xã Nông Sơn về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Một nội dung khác được thông tin đến cử tri là việc thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử, hướng đến hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin đã được số hóa khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tại kỳ họp, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, đồng thời chú trọng phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm việc làm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống người dân.

Tiếp tục đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri

Bà Phan Thị Thúy Linh thông tin tại kỳ họp vừa qua, các đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có 113 lượt phát biểu, tranh luận tại tổ và hội trường, tập trung vào nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương.

Liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, các đại biểu đề nghị việc giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho cấp xã phải đi đôi với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Bà Phan Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nông Sơn, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Việc bố trí biên chế cũng cần căn cứ vào khối lượng công việc thực tế. Chuyển đổi số phải mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội, các đại biểu đề nghị hoàn thiện chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; bảo đảm quyền lợi của người lao động và thân nhân khi xảy ra tai nạn lao động.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội thành phố cũng nêu những bất cập trong việc chuyển giao thầu qua nhiều cấp trung gian, dẫn đến phát sinh chi phí, chậm thanh toán, nợ đọng đối với các đơn vị trực tiếp thi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Về giải quyết kiến nghị của cử tri, trước kỳ họp thứ hai, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổng hợp, chuyển 58 ý kiến đến các cơ quan chức năng của Đà Nẵng. Đến nay, toàn bộ 58 ý kiến đã có kết quả giải quyết, trả lời.

Trong đó, nhiều kiến nghị thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, xây dựng, giáo dục, y tế và tài chính. Các văn bản trả lời đã được chuyển đến cử tri thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để người dân theo dõi.

Cử tri xã Nông Sơn nghe báo cáo về những quyết định tại kỳ họp thứ hai, trong đó có việc bổ sung hai ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương.

Ngoài ra, 42 kiến nghị của cử tri thành phố đã được tổng hợp, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Hiện những kiến nghị này đang được các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý.

Đối với công tác tiếp công dân, trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến 20/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp 11 lượt công dân, tiếp nhận 75 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trong số 09 đơn được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, năm đơn đã có kết quả phản hồi. Những đơn còn trong thời hạn giải quyết sẽ tiếp tục được theo dõi, đôn đốc.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị, tổng hợp kết quả để thông tin đến cử tri trong thời gian tới.