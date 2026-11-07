Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh.

Các đại biểu kính cáo, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.