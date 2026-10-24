Đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Ninh thảo luận nhiều dự án luật trọng điểm tại Kỳ họp thứ 2

Tại phiên thảo luận sáng 24/10, góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Thị Vân phát biểu thảo luận tại tổ sáng 24/10.

Đối với quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, đại biểu cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan, mối quan hệ giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp xử lý. Nếu chỉ quy định trách nhiệm người đứng đầu mà chưa xác định cụ thể cơ chế tổ chức thực hiện thì tính khả thi chưa cao. Đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung việc xác định cơ quan chủ trì xử lý và cơ quan phối hợp xử lý. Đồng thời, bổ sung quy định giao trách nhiệm cho địa phương.

Tại khoản 3, Điều 1 (dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 5 luật hiện hành), đại biểu đề nghị cụ thể hóa tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này, trong đó nghiên cứu bổ sung quy định bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường theo chủ trương được nêu tại Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đối với quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đại biểu cho rằng dự thảo có thể gây khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp thực hiện theo nhiều giai đoạn, được cấp nhiều giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định cho phù hợp với thực tế; đồng thời làm rõ tiêu chí đánh giá công trình bảo vệ môi trường, cơ chế khuyến khích đổi mới công nghệ, hỗ trợ quản lý nhà nước về môi trường và điều kiện, cơ chế kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp cấp giấy phép môi trường vượt quy mô, tính chất dự án…

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà phát biểu thảo luận.

Cùng góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cơ bản tán thành việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng việc dự thảo Luật cắt giảm trên 90% đối tượng phải thực hiện ĐTM, chuyển sang cấp giấy phép hoặc đăng ký môi trường, cần đi đôi với cơ chế hậu kiểm tương xứng.

Theo đại biểu, nếu không tăng cường thanh tra, kiểm tra, nguy cơ xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường có thể gia tăng. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần đánh giá kỹ lưỡng tác động các quy định liên quan, bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển kinh tế với yêu cầu bảo vệ môi trường bền vững.

Ngoài ra, khoản 12 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Luật hiện hành theo hướng quy định dự án phải thực hiện ĐTM là các dự án nhóm I, nhóm II và thuộc 04 trường hợp, trong đó có trường hợp “có nguy cơ tác động xấu đến môi trường chủ yếu ở giai đoạn thi công, triển khai thực hiện dự án”. Đại biểu đề nghị quy định cụ thể tiêu chí xác định dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường chủ yếu ở giai đoạn thi công, triển khai thực hiện, tránh khó khăn khi áp dụng.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị quy định rõ mốc thời gian áp dụng quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt tại điểm a khoản 10 Điều 17 và có quy định chuyển tiếp phù hợp, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và quyền lợi của nhà đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ trong Luật thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội; đồng thời làm rõ căn cứ, điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các gói chính sách có nội dung khác với luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền theo Hiến pháp.

Đại biểu Vũ Văn Cường phát biểu.

Cũng góp ý vào dự án Luật Đầu tư, đại biểu Vũ Văn Cường cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các quy định về hỗ trợ đào tạo nhân lực, thủ tục đầu tư đặc biệt và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bảo đảm thống nhất, phù hợp thực tiễn. Đại biểu kiến nghị bổ sung căn cứ chấm dứt hoạt động đối với các dự án không thể triển khai do thay đổi quy hoạch hoặc nhà đầu tư không hoàn thành điều kiện về đất đai. Đồng thời, cần hoàn thiện quy định về bảo đảm thực hiện dự án, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch trong quản lý đầu tư.

*Buổi chiều, góp ý vào dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Trần Văn Đăng nêu: Từ thực tiễn thành phố Bắc Ninh và nhiều địa phương có thể thấy tiềm năng phát triển kinh tế du lịch gắn với lễ hội, di sản còn rất lớn. Vấn đề không chỉ là thu hút du khách mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu cho các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Việc kết nối lễ hội với trải nghiệm di sản, làng nghề, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị văn hóa – du lịch có sức hấp dẫn.

Đại biểu Trần Văn Đăng phát biểu ý kiến.

Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung liên kết này vào Điều 8 của dự thảo Luật; đồng thời kết nối công tác quản lý lễ hội với hạ tầng văn hóa số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường văn minh, an toàn.

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh cần có cơ chế phân chia lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng; khuyến khích tái đầu tư nguồn thu từ khai thác hợp pháp giá trị di sản cho công tác bảo tồn, tu bổ di tích, hỗ trợ nghệ nhân và phát triển sinh kế địa phương. Theo đại biểu, người dân không chỉ là chủ thể gìn giữ di sản mà còn cần được thụ hưởng xứng đáng những giá trị do di sản mang lại.

Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến.

Góp ý vào dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị làm rõ khái niệm “công nghiệp văn hóa” tại khoản 1, Điều 2 của dự thảo Luật, làm cơ sở xác định đúng phạm vi điều chỉnh và thiết kế các chính sách phát triển phù hợp.

Theo đại biểu, công nghiệp văn hóa không đơn thuần là đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế tạo ra giá trị vật chất, doanh thu, lợi nhuận; cũng không chỉ là ứng dụng công nghệ, phương thức tổ chức sản xuất hiện đại vào hoạt động văn hóa. Đây là lĩnh vực kinh tế đặc thù, lấy văn hóa, tri thức, tài năng sáng tạo và tài sản trí tuệ làm nguồn lực chủ yếu, thông qua công nghệ, quản trị và thị trường để tạo ra giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm sâu sắc hơn nội hàm, bản chất của công nghiệp văn hóa để hoàn thiện các chính sách theo hướng thật sự phát huy sức sáng tạo của con người, khơi thông các nguồn lực văn hóa, thúc đẩy hình thành những sản phẩm có giá trị, có thương hiệu và sức cạnh tranh. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là làm cho văn hóa tạo ra nhiều giá trị kinh tế hơn, mà còn phải thông qua phát triển kinh tế để văn hóa được tiếp tục sáng tạo, gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phát biểu về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, cho biết quá trình xây dựng dự án Luật được triển khai thận trọng, qua hơn 60 cuộc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Theo đồng chí, đây là lĩnh vực có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, đồng thời tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm sức khỏe người dân trên hết, trước hết, đồng thời hài hòa lợi ích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng chí Đào Hồng Lan phát biểu thảo luận chiều 24/10.

Đồng chí Đào Hồng Lan thông tin, dự thảo Luật tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính, gồm quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; cắt giảm thủ tục hành chính; số hóa thông tin, dữ liệu; quản lý thực phẩm kinh doanh trên môi trường điện tử và xác định một cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, đồng chí Đào Hồng Lan cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, chia sẻ dữ liệu, bố trí nhân lực và đầu tư điều kiện kiểm nghiệm. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng khả thi, khắc phục những bất cập thực tiễn, bảo đảm an toàn thực phẩm nhưng không gây ách tắc hoạt động sản xuất, kinh doanh.