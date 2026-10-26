Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại biểu Quân khu 4 có: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công lao, cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh và tư tưởng của Người vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc; là nguồn soi sáng, dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chủ động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác thăm Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác tặng quà Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.