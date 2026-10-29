Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Prey Veng viếng nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thập

Đoàn đặt tràng hoa, dâng hương tại Nhà bia liệt sĩ.

Cùng với đoàn có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn dâng hương tại Đình Long Hưng.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đặt tràng hoa tại Nhà bia liệt sĩ, dâng hương tại Đình Long Hưng và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thập, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho sự nghiệp cách mạng.

Đoàn dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thập.

Đoàn tham quan, tìm hiểu về cuộc đời bà Nguyễn Thị Thập tại nhà thờ.

Dịp này, Đoàn nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Thập và tham quan nhà trưng bày hiện vật về Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Ghi sổ cảm tưởng tại nhà thờ bà Nguyễn Thị Thập, bà Long KunThea bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm gương hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc của bà Nguyễn Thị Thập.

Ghi sổ cảm tưởng tại nhà thờ bà Nguyễn Thị Thập, bà Long KunThea bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm gương hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc của bà Nguyễn Thị Thập.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước nhà thờ bà Nguyễn Thị Thập.

Bà khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển đất nước, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Đoàn tham quan nhà trưng bày hiện vật về Khởi nghĩa Nam Kỳ.