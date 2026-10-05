Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Đoàn đại biểu người có uy tín dâng hương tại Lán Nà Nưa.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng; tham quan các địa danh lịch sử như Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng Tân Trào. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đi học tập kinh nghiệm năm 2026 tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, thành phố Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.