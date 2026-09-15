Đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị và hành chính tỉnh dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự chương trình làm việc.

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị và hành chính tỉnh dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới thăm và làm việc tại tỉnh, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao chuyến thăm và bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với đoàn. Đồng thời, giới thiệu khái quát về tổ chức bộ máy và kết quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh Ninh Bình đặc biệt chú trọng công tác tuyên giáo; trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, bảo đảm công việc được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tin tưởng rằng: Thông qua các nội dung trao đổi tại hội nghị, hai bên sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích, những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để cùng tham khảo, nghiên cứu và vận dụng phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Đồng chí Tạ Hoàng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị, đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh đã giới thiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Theo đó, Trường Chính trị Trường Chinh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất của tỉnh Ninh Bình, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển của địa phương.

Năm 2026, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, nhà trường đang tổ chức và triển khai đào tạo 28 lớp Trung cấp lý luận chính trị (LLCT) với 1.537 học viên. Hiện nay, nhà trường đang phối hợp với HĐND tỉnh triển khai 22 lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2030 với 3.870 học viên; 20 lớp bồi dưỡng cấp ủy cho ban chấp hành đảng bộ xã với 2.000 học viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường cũng được quan tâm đẩy mạnh, với 8 đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai (2 đề tài cấp tỉnh, 6 đề tài cấp trường), 14 hội thảo, tọa đàm khoa học đã và dự kiến tổ chức. Trong thời gian tới, nhà trường đang tiếp tục đổi mới theo hướng lấy yêu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy chất lượng và khả năng vận dụng của người học làm thước đo, lấy nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn làm cơ sở bổ sung, cập nhật tri thức; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu mới…, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Trường Chinh đạt chuẩn mức 2 vào năm 2028.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh cũng mong muốn tiếp tục được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cùngĐoàn đại biểu lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị và hành chính tỉnh dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; đồng thời sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong phạm vi hoạt động của nhà trường, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết và hợp tác giữa hai nhà trường, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Trần Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao chuyến thăm và làm việc, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Ninh Bình; đồng thời hai bên đã trao đổi làm sâu sắc hơn nữa các khía cạnh: đổi mới phương pháp dạy và học chính trị; đào tạo cán bộ; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; tăng cường phối hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đối với các đồng chí giảng viên các trường chính trị và hành chính của Lào, chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu thực tế tại Việt Nam sẽ góp phần nâng cao kinh nghiệm, kiến thức lý luận, gắn với thực tiễn để vận dụng hiệu quả vào công tác đào tạo cán bộ ở Lào.

Đồng chí Phongchaleune Noutchila, Hiệu trưởng Trường Chính trị và Hành chính tỉnh Xay- nhạ-bu-ly, Trưởng đoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phongchaleune Noutchila, Hiệu trưởng Trường Chính trị và Hành chính tỉnh Xay-nhạ-bu-ly, Trưởng đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị và hành chính tỉnh dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đánh giá cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Trường Chinh; khẳng định chuyến thăm, nghiên cứu thực tế lần này là dịp để đoàn học tập kinh nghiệm, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn.

Đồng chí Phongchaleune Noutchila, Hiệu trưởng Trường Chính trị và Hành chính tỉnh Xay- nhạ-bu-ly, Trưởng đoàn tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.