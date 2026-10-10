Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đại diện cho hơn 330.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động trong tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kính báo với Bác những kết quả nổi bật, sự đổi mới và quyết tâm của tổ chức Công đoàn Thanh Hóa trong hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Ngày 19/7/1960, Công đoàn Thanh Hóa vinh dự đón Bác Hồ về dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI. Những lời căn dặn của Người về vai trò của giai cấp công nhân, phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động đã trở thành động lực, kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động trong tỉnh.

Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khắc ghi lời Bác dạy, thời gian qua các cấp Công đoàn Thanh Hóa không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai; tăng cường đối thoại, tư vấn pháp luật, hỗ trợ người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động.