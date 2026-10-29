Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế bày tỏ ấn tượng với đất nước, con người Việt Nam

Ấn tượng với Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn; Thể chế và Đổi mới” do Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức, các đại biểu quốc tế cũng có thêm những trải nghiệm đáng nhớ tại mảnh đất Cố đô Ninh Bình. Ảnh: N.Lộc

Đi cùng Đoàn có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị, bộ phận liên quan.

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hiến, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc, hòa quyện cùng cảnh quan núi non, sông hồ, hang động kỳ vĩ. Các giá trị ấy trở thành nguồn lực nội sinh quý báu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu đã đến thăm Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính và Khu du lịch văn hóa Thung Ui (tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Đây là các điểm đến nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh năm 2014.

Trong đó, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2014.

Các đại biểu tham quan tại chùa Bái Đính, quần thể chùa Phật giáo lớn nhất Việt Nam, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - điểm du lịch văn hóa tâm linh được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn tìm đến chiêm ngưỡng. Ảnh: N.Lộc

Chùa Bái Đính là một quần thể chùa Phật giáo lớn nhất Việt Nam, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - điểm du lịch văn hóa tâm linh được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn tìm đến chiêm ngưỡng.

Các đại biểu đã được tham quan không gian kiến trúc, văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian tại chùa Bái Đính; cảnh quan thung lũng đá vôi cùng các không gian văn hóa, tâm linh và trải nghiệm văn hóa Mường tại Khu du lịch văn hóa Thung Ui. Qua đó, giúp các đại biểu hiểu thêm về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người dân vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 5.071 di tích đã được kiểm kê. Trong số này, 1.106 di tích đã được xếp hạng, gồm 1 di sản thế giới, 8 di tích quốc gia đặc biệt, 264 di tích quốc gia và 834 di tích cấp tỉnh. Đây là con số cho thấy mật độ dày đặc và sự phong phú của kho tàng di sản Ninh Bình.

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất, địa mạo của Quần thể danh thắng Tràng An; đồng thời đánh giá cao sự thân thiện, mến khách của những người làm du lịch địa phương.

Đại diện Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế, bà Sotiria Ntouni - Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp - đã chia sẻ những ấn tượng đặc biệt đối với mảnh đất, con người và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam được biểu hiện qua thời gian tiếp xúc vừa qua, trong đó có những trải nghiệm đáng nhớ tại miền đất Ninh Bình với nhiều di sản, giá trị văn hóa.

Các đại biểu kiểm toán quốc tế bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp của thiên nhiên và sự hiếu khách của người dân Việt Nam. Ảnh: N.Lộc

Các đại biểu bày tỏ mong muốn trở lại Việt Nam trong thời gian tới

Bà Sotiria Ntouni cũng chia sẻ dự định sẽ tiếp tục cùng gia đình, bạn bè đến Việt Nam, khám phá các quần thể di tích đồ sộ tại Ninh Bình cũng như nhiều địa danh khác của Việt Nam.

Chương trình tham quan văn hóa là dịp quảng bá các giá trị di sản, hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình tới bạn bè quốc tế; đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Không gian văn hóa Cố đô khiến các đại biểu trong đoàn vô cùng thích thú, say mê. Ảnh: N.Lộc

Các cơ quan kiểm toán giữ vai trò hết sức quan trọng. Thông qua kiểm toán, các cơ quan kiểm toán đưa ra kết luận, kiến nghị góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, tài sản công; phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, từ đó kiến nghị chấn chỉnh, sửa đổi, góp phần nâng lượng quản trị quốc gia. Với nhiều vấn đề cấp thiết được đặt ra và được các cơ quan kiểm toán trao đổi thấu đáo, tỉnh Ninh Bình đánh giá rất cao ý nghĩa của Hội thảo “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” do Kiểm toán nhà nước tổ chức.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình