Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh tham dự Vòng chung kết Cuộc thi thương mại điện tử xuyên biên giới Trung - Việt năm 2026

Đại diện Lạng Sơn tham gia Chung kết cuộc thi livestream dành cho nữ Streamer thương mại điện tử xuyên biên giới Việt - Trung (Đồ hoạ Khánh Chi)

Với chủ đề “Phụ nữ Trung - Việt tỏa sáng - Thương mại điện tử xuyên biên giới cùng hướng tới tương lai”, cuộc thi năm nay là diễn đàn để phụ nữ hai nước khẳng định năng lực hội nhập trong kỷ nguyên số.

Tham dự vòng chung kết, đoàn Lạng Sơn (Việt Nam) có sự góp mặt của 5 thí sinh xuất sắc, đại diện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đặng Thị Thơ (ID: @cothooi68), Hứa Thị Thơ (ID: IDHTXBantoong), Nguyễn Thị Hồng Xiêm (ID: @tinahongxiem), Vi Thị Lụa (ID: @luavy) và Hoàng Thị Kim Nhung (ID: @vuongthuong89).

Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) xuất cảnh sang thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc)

Tại vòng chung kết, các thí sinh tham gia 2 nội dung thi. Cụ thể, ở phần thi thứ nhất diễn ra vào tối ngày 21/9, các thí sinh thực hiện livestream bán hàng trong thời gian 120 phút trên nền tảng mạng xã hội được chỉ định; phần thi thứ 2, diễn ra vào ngày 22/9, mỗi thí sinh có 5 phút trình diễn, thuyết trình tại sân khấu Khu Văn hóa - Triển lãm Gỗ Hồng mộc thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm thể hiện kỹ năng và phong cách livestream cá nhân.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc toàn diện quan hệ giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Quảng Tây, đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, qua đó mở rộng các kênh việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế cho phụ nữ khu vực biên giới.