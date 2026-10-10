Đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye viếng Tượng đài hữu nghị Việt - Nga và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 10-10, đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài hữu nghị Việt - Nga (phường Bắc Cam Ranh) và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm).

Đoàn đến đặt vòng hoa tại Tượng đài hữu nghị Việt - Nga.

Tại Tượng đài hữu nghị Việt - Nga, đoàn cùng các cựu chiến binh của tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của hai quốc gia đã hy sinh vì hòa bình thế giới, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đoàn cũng thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đến viếng Tượng đài hữu nghị Việt - Nga.

Đoàn thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn cùng các cựu chiến binh đã ôn lại những kỷ niệm trong thời kỳ tham gia kháng chiến, chia sẻ cảm xúc khi đến viếng các anh hùng liệt sĩ. Đoàn cũng tham quan khu trưng bày, tìm hiểu những hình ảnh về các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Thay mặt đoàn, Đại tá Kovdeev Valery Vladimirovich - Trưởng đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga đã ghi lại những cảm xúc và tình cảm của đoàn vào sổ cảm tưởng.

Các thành viên ôn lại kỷ niệm khi tham gia kháng chiến và chia sẻ cảm xúc khi đến viếng các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn tìm hiểu về một số hoạt động hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại tá Kovdeev Valery Vladimirovich - Trưởng đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga ghi lại cảm xúc vào sổ cảm tưởng.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Tượng đài hữu nghị Việt - Nga.

Tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn mặc niệm tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Đại tá Kovdeev Valery Vladimirovich - Trưởng đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga dâng hương.

Tại đây, đoàn được hướng dẫn viên giới thiệu về tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” với biểu tượng “Vòng tròn bất tử”, khu trưng bày ngầm, quảng trường Hòa bình và con đường hoài niệm. Qua đó, các thành viên trong đoàn hiểu thêm về sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

Đoàn tham quan khu trưng bày các hiện vật tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” với biểu tượng “Vòng tròn bất tử.