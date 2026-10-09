Đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa

Chiều 9-10, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (phường Nha Trang), đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga đã đến thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn đại biểu gồm 24 thành viên, trong đó có các cựu chiến binh, phi công từng tham gia hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến và từng đóng quân tại Khánh Hòa. Tại buổi gặp mặt, hai bên đã chia sẻ về hoạt động của tổ chức hội, những đóng góp của cựu chiến binh trong xây dựng, phát triển quê hương và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ… Qua đó, góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại tá Lê Đình Đàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao đổi các nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đã giới thiệu khái quát về hội và các hoạt động. Hiện nay, hội có hơn 25.400 hội viên và hơn 45.000 cựu quân nhân. Những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đại tá Kovdeev Valery Vladimirovich - Trưởng đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga chia sẻ các thông tin tại buổi làm việc.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng cho đoàn bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô A.N.Kosygin tại Phủ Chủ tịch ngày 6-2-1965. Đoàn đại biểu cũng tặng những phần quà lưu niệm cho Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bức tranh cho đoàn đại biểu.

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga tặng quà cho Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Buổi gặp mặt là dịp thắt chặt tình cảm, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.