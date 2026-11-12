Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv (Mông Cổ) thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv (Mông Cổ) chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 12/11, đoàn đến dâng hương, tham quan Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu hoạt động tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về công trình thủy điện có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia, vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và những giá trị lịch sử gắn với quá trình xây dựng công trình.

Cùng ngày, đoàn tham quan Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, tìm hiểu hoạt động lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản khoa học; đồng thời khảo sát mô hình trồng, phát triển cây cam tại xã Cao Phong.

Qua tìm hiểu thực tế, các đại biểu được giới thiệu về kinh nghiệm sản xuất, phát triển vùng trồng cam, nâng cao giá trị nông sản và khai thác tiềm năng du lịch gắn với nông nghiệp địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuv thăm mô hình trồng cam Cao Phong.

Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Tuv đã đến thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hà. Tại đây, đoàn được giới thiệu về tình hình hoạt động, môi trường đầu tư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và định hướng phát triển của khu công nghiệp.

Các đại biểu đã trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của Phú Thọ trong quy hoạch, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư và tổ chức hoạt động sản xuất công nghiệp. Hoạt động này góp phần giúp đoàn có thêm thông tin thực tiễn về môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh; đồng thời mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuv thăm Công viên di sản khoa học tại xã Cao Phong.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv. Hai bên trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động của cơ quan dân cử; đồng thời đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được, thảo luận định hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Đức Hinh khẳng định, Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2024 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Hai tỉnh có những tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau. Trong khi tỉnh Tuv có lợi thế về chăn nuôi, du lịch, dịch vụ và thương mại, Phú Thọ có thế mạnh về công nghiệp chế biến, nông nghiệp sản xuất hàng hóa, du lịch văn hóa và nguồn nhân lực.

Đây là những điều kiện thuận lợi để hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể, cùng có lợi.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuv thăm Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Tại hội đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, kế thừa nội dung hợp tác được xác lập trong Bản ghi nhớ năm 2018 giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình trước đây và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv. Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai địa phương chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; trao đổi giống cây trồng, vật nuôi và phát triển các sản phẩm có thế mạnh.

Hai bên khuyến khích kết nối các cơ sở đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác nghiên cứu; mở rộng hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân.