Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thăm và làm việc tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc)

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Sở Xây dựng và HĐND các xã Lộc Bình, Na Sầm cùng đại diện Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và đại diện Hiệp hội Phát triển kinh tế Trung Quốc - Châu Á

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu đã có các buổi làm việc với Hiệp hội Phát triển kinh tế Trung Quốc - Châu Á, Hiệp hội Ngành dịch vụ hiện đại Thượng Hải và đại diện các doanh nghiệp thành viên.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Lạng Sơn; nhấn mạnh vị trí địa lý thuận lợi, vai trò cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam, Trung Quốc và ASEAN, đặc biệt trong phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại quốc tế và logistics qua biên giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên đoàn gặp gỡ ông Chu Đích, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển kinh tế Trung Quốc - Châu Á

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, Lạng Sơn đang tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu, phát triển các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, đồng thời ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng logistics, kho bãi, trung tâm phân phối, dịch vụ vận tải, bảo quản, chế biến nông sản và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu. Đây là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh về công nghệ, quản trị và dịch vụ của các doanh nghiệp Thượng Hải.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu HĐND tỉnh với Hiệp hội Ngành dịch vụ hiện đại Thượng Hải

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đã giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, năng lực và trao đổi khả năng hợp tác với tỉnh Lạng Sơn, tập trung vào logistics quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ số và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng thương mại, logistics, thương mại điện tử và các khu, cụm công nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ hội hợp tác phát triển khu thương mại tự do, khu phi thuế quan theo định hướng quy hoạch và quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đoàn mong muốn các đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển kho vận thông minh, tối ưu hóa vận tải, hỗ trợ kết nối thị trường và mở rộng tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Lạng Sơn tại thị trường Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn đại biểu HĐND tỉnh với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng mời lãnh đạo các hiệp hội và đại diện doanh nghiệp Thượng Hải đến thăm, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lạng Sơn; khẳng định Lạng Sơn luôn hoan nghênh, sẵn sàng cung cấp thông tin, kết nối đối tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, trên tinh thần hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đã giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động của Tổng Lãnh sự quán trên địa bàn phụ trách; đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế của thành phố Thượng Hải và giới thiệu một số doanh nghiệp có tiềm năng kết nối, hợp tác với tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh thăm và làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự đón tiếp và những thông tin chia sẻ của Tổng Lãnh sự quán; đồng thời trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, thương mại và logistics. Đồng chí mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn phụ trách đến tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác tại Lạng Sơn trong thời gian tới.