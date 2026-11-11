Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV (Mông Cổ) thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hà

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ làm việc tại KCN Phú Hà.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Viglacera – chủ đầu tư KCN Phú Hà đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, quy mô, tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của khu công nghiệp.

Theo đó, KCN Phú Hà được khởi công từ năm 2015, giai đoạn 1 có diện tích trên 356 ha. Hiện tỷ lệ lấp đầy KCN đạt trên 60% diện tích, thu hút 31 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Các doanh nghiệp trong KCN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử với tổng vốn đầu tư gần 1,9 tỷ USD, giải quyết việc làm cho trên 38.000 lao động.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV tham quan, tìm hiểu quy mô sản xuất KCN Phú Hà.

Với lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, chi phí đầu tư cùng tiềm năng phát triển bền vững, KCN Phú Hà được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV đã tham quan, tìm hiểu thực tế tại KCN Phú Hà; trao đổi thông tin về môi trường đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và định hướng phát triển của KCN.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV tìm hiểu khu xử lý nước thải tập trung tại KCN Phú Hà.

Chuyến thăm, làm việc là dịp để Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV tìm hiểu kinh nghiệm phát triển hạ tầng KCN, thu hút đầu tư và tổ chức hoạt động sản xuất công nghiệp tại Phú Thọ; đồng thời, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa các bên trong thời gian tới.