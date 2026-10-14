Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai xuất cảnh sang thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Đoàn đại biểu các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên xuất cảnh sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Cùng tham gia xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai còn có đoàn đại biểu các tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

Tiễn đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai có đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đón Đoàn đại biểu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai có đại diện lãnh đạo châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đại diện châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tặng hoa, đón Đoàn đại biểu Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 14 - 16/10 với nhiều hoạt động quan trọng.

Trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai sẽ tham gia hội đàm giữa Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) với Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu nhập cảnh sang Trung Quốc và bắt đầu chuyến thăm, làm việc từ ngày 14 - 16/10.

Đoàn công tác sẽ ký kết "Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa HĐND tỉnh Lào Cai, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.