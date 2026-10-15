Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Đoàn đã đến tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong những năm 1940, 1941.

Đoàn đại biểu tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp các nhà cách mạng trong nước để bàn về những vấn đề quan trọng của cách mạng Việt Nam. Cũng tại địa điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có các hoạt động ủng hộ cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây là địa chỉ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, ghi dấu một giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm Điểm liên hệ lập pháp cơ sở phường Hoa Sơn - một mô hình lập pháp cộng đồng tiêu biểu thuộc phường Hoa Sơn, quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh. Mô hình này là nơi tiếp nhận hàng trăm ý kiến đóng góp từ người dân, đại biểu dân cử và các chuyên gia đối với các dự thảo luật lớn của địa phương và quốc gia.

Tại đây, Đoàn công tác tỉnh Lào Cai đã tìm hiểu về mô hình tổ chức, cách thức tiếp nhận ý kiến Nhân dân; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình vận hành mô hình.

Đoàn đại biểu thăm Điểm liên hệ lập pháp cơ sở phường Hoa Sơn.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh phía Bắc Việt Nam sẽ hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hai bên dự kiến trao đổi về tăng cường giao lưu giữa các cơ quan dân cử, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm; đồng thời ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa HĐND tỉnh Lào Cai và Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, giai đoạn 2026 - 2031.

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 14 - 16/10, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND tỉnh Lào Cai với cơ quan dân cử tỉnh Vân Nam trong thời gian tới.