Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai dự Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Diễn đàn có chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”, thu hút khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Chương trình do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng chủ trì. Học viện Chính trị khu vực III, UBND thành phố Đà Nẵng và tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp triển khai.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tham dự Diễn đàn bền vững Việt Nam 2026.

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự phiên toàn thể với nội dung sáng tạo giá trị bền vững gắn với bảo tồn, quy hoạch không gian tích hợp và phát triển đô thị hiện đại. Đồng thời trao đổi tại các hội thảo chuyên đề về xây dựng, triển khai và điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo không gian phát triển bền vững; thiết kế không gian đáng sống, bảo tồn di sản, các giá trị thiên nhiên, văn hóa, kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai; quy hoạch giao thông thông minh, kết nối các cực tăng trưởng.

Quang cảnh diễn đàn.

Diễn đàn là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và đại biểu trong nước, quốc tế trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận chính sách về quy hoạch chiến lược địa phương gắn với phát triển bền vững, bảo tồn di sản, đổi mới sáng tạo, thích ứng và tăng cường liên kết. Qua đó, góp phần đổi mới tư duy quy hoạch, nâng cao năng lực quản trị địa phương, đề xuất các giải pháp phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế - xã hội với bảo tồn các giá trị di sản, thích ứng với biến đổi và thúc đẩy liên kết vùng.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày (23 và 24/10) với các phiên trao đổi chuyên đề và diễn đàn chính sách cấp cao.