Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên thăm Di tích Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh

Tham dự Chương trình có đại diện đoàn đại biểu các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo Nhân đại thành phố Côn Minh.

Đoàn công tác thăm di tích Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại di tích Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tìm hiểu về địa điểm gắn với thời gian Người hoạt động cách mạng tại Côn Minh từ tháng 2 - 10/1940.

Di tích nằm tại số nhà 89 - 93, đường Hoa Sơn Nam, quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh. Công trình có diện tích 263,04m², gồm 3 tầng, được xây dựng bằng vật liệu gạch và gỗ, với mái ngói sóng dốc theo kiến trúc truyền thống Trung Quốc.

Đây là địa chỉ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, lưu giữ dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là minh chứng cho mối liên hệ lịch sử và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Di tích cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần cống hiến và lý tưởng phụng sự nhân dân của các thế hệ đi trước.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Điểm liên hệ lập pháp cấp cơ sở đường Hoa Sơn, phường Hoa Sơn, quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh, để tìm hiểu mô hình tổ chức lấy ý kiến nhân dân phục vụ công tác xây dựng pháp luật.

Điểm liên hệ lập pháp cấp cơ sở đường Hoa Sơn được thành lập vào tháng 5/2023, mô hình nhằm mở rộng sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng pháp luật, tạo cầu nối giữa ý kiến từ cơ sở với các cơ quan lập pháp của tỉnh Vân Nam và thành phố Côn Minh. Theo thông tin giới thiệu, điểm liên hệ đã tổ chức lấy ý kiến đối với 16 dự thảo luật, pháp quy, huy động hơn 300 lượt người tham gia, tổng hợp và báo cáo 457 ý kiến, kiến nghị.

Đoàn công tác thăm Điểm liên hệ lập pháp cấp cơ sở đường Hoa Sơn.

Mô hình được tổ chức theo phương thức “điểm, tuyến, diện”, kết hợp thu thập ý kiến trực tiếp tại cộng đồng dân cư với mạng lưới phối hợp giữa cơ quan hành chính, đại biểu dân cử, chuyên gia và thông tin viên lập pháp; đồng thời ứng dụng mã QR và nền tảng trực tuyến để tạo thuận lợi cho người dân tham gia. Qua đó, góp phần đưa hoạt động lập pháp gần hơn với thực tiễn đời sống, nâng cao khả năng tiếp nhận ý kiến nhân dân trong quá trình xây dựng pháp luật.

Chuyến thăm hai địa điểm là dịp để đoàn đại biểu các tỉnh Việt Nam tìm hiểu thêm những giá trị lịch sử gắn với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời trao đổi, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của địa phương Trung Quốc trong việc phát huy vai trò của người dân trong quá trình xây dựng pháp luật. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.