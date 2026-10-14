Đoàn đại biểu dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dâng hương tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”.

Khắc ghi lời dạy của Người, trong những năm qua, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X dâng hương tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ năm 2025 đến nay, thể thao thành tích cao của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật với gần 250 huy chương các loại. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.165 câu lạc bộ và cơ sở kinh doanh thể thao; tỷ lệ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33%, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 40%.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước thềm lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; không ngừng nâng cao chất lượng công tác, đẩy mạnh phong trào TDTT, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Các đại biểu dâng hương tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo chương trình, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 15/10/2026 tại sân vận động Đông Kinh (phường Đông Kinh).