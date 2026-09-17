Đoàn đại biểu doanh nghiệp, tổ chức tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Ninh Bình

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu có đồng chí Trương Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Ninh Bình; đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Trương Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh phát biểu giới thiệu môi trường, tiềm năng và định hướng đầu tư của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh cảm ơn Đoàn đại biểu đã quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Đồng chí cho biết: Ninh Bình sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện và bền vững, tạo nên cấu trúc liên kết chiến lược về thương mại, đầu tư, du lịch.

Tỉnh có quy mô diện tích khoảng 3.943 km² và dân số trên 4,4 triệu người, trong đó gần 60% trong độ tuổi lao động, 230 cơ sở giáo dục và đào tạo, mỗi năm đào tạo khoảng 44 - 50 nghìn lao động có tay nghề, bảo đảm tính liên tục và chất lượng của nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đặc biệt, Khu đại học Nam Cao với diện tích 754 ha khi đi vào hoạt động dự kiến mỗi năm đào tạo từ 50 đến 60 nghìn sinh viên. Do đó, Ninh Bình hội tụ dư địa phát triển không gian và thị trường lao động, tiêu dùng quy mô lớn.

Ninh Bình đã chủ động xây dựng quỹ đất công nghiệp với quy mô khoảng 135.334 ha, bao gồm: Khu kinh tế Ninh Cơ với quy mô 80.318 ha giữ vai trò hạt nhân, mở ra không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với kinh tế biển; Khu công nghệ cao Hà Nam (663,19 ha) đóng vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo và thu hút các ngành công nghệ cao; hệ thống 97 khu công nghiệp (47.795,88 ha); 114 cụm công nghiệp (6.557 ha) tạo nền tảng phân bố sản xuất theo mạng lưới rộng khắp.

Hạ tầng công nghiệp được quy hoạch và phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với không gian đô thị, từng bước hình thành hệ sinh thái tích hợp giữa sản xuất - logistics - sinh sống - dịch vụ. Đây là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao năng lực thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau hợp nhất, Ninh Bình hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp văn hóa, dịch vụ du lịch chất lượng cao, logistics, kinh tế biển, đô thị hiện đại...

Năm 2025, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 7,136 tỷ USD, tăng 10,65%, thuộc top 3 địa phương tăng trưởng cao nhất Việt Nam; quy mô nền kinh tế vượt 13 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.390 USD/năm. Quý II/2026, GRDP tăng 11,44%, dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 2 toàn quốc. Đến tháng 8/2026, toàn tỉnh có 773 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 15,6 tỷ USD.

Ninh Bình cam kết áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước; hỗ trợ thủ tục hành chính; kết nối các trường đại học, trường nghề để đào tạo, tuyển dụng nguồn lao động chất lượng cao và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình tìm hiểu và ra quyết định đầu tư thông qua dữ liệu chính xác, trực quan.

Bà Hồ Oánh, Phó Tổng Giám đốc Khu công nghiệp Dịch vụ Nguồn nhân lực Quốc tế Vân Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện đoàn đại biểu, bà Hồ Oánh, Phó Tổng Giám đốc Khu công nghiệp Dịch vụ Nguồn nhân lực Quốc tế Vân Nam đã giới thiệu về Khu công nghiệp Dịch vụ Nguồn nhân lực Quốc tế Vân Nam.

Theo đó, Khu công nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2023 và được phê duyệt trở thành Khu công nghiệp dịch vụ nguồn nhân lực cấp quốc gia. Phương châm hoạt động của khu công nghiệp là phục vụ nhân tài lao động, tạo động lực cho mọi ngành nghề, tập trung xây dựng cơ sở ươm tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực xuyên biên giới. Với tiềm năng đó, Đoàn đại biểu muốn tìm hiểu môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Ninh Bình.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế của mỗi địa phương và tiềm năng mở rộng hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong thời gian tới. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến định hướng phát triển công nghiệp, khu công nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo an toàn lao động và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Đoàn đại biểu doanh nghiệp, tổ chức tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã trực tiếp khảo sát thực tế tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.