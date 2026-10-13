Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam thăm Peru, trao tặng sách của Tống Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Từ ngày 9-12/10/2026, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Peru nhằm góp phần củng cố quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức chính trị, xã hội của Peru, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru, Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc Đỏ (Patria Roja), Bộ Ngoại giao Peru, Viện Chính sách công Peru, Tổng Liên đoàn Lao động Peru và đại diện Công ty Bitel (Viettel Peru).

Tại các cuộc gặp, Đoàn đã trao tặng sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần giới thiệu những quan điểm, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tại các cuộc làm việc với đồng chí Domingo Cabrera Toro, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru và đồng chí Manuel Guerra Velásquez, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc Đỏ, hai bên trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, truyền thống quan hệ hữu nghị và những điểm tương đồng về mục tiêu, lý tưởng; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu lý luận, hoạt động chính trị, xã hội và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng.

Lãnh đạo các chính đảng và tổ chức chính trị Peru đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam qua 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, uy tín và vai trò của Đảng trong quá trình phát triển đất nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, mở rộng giao lưu giữa các tổ chức chính trị, xã hội, giới nghiên cứu và thế hệ trẻ; đồng thời trao đổi khả năng hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Đáng chú ý, hai bên đề xuất thúc đẩy sáng kiến thành lập Nhà hữu nghị Việt Nam tại Đảng Cộng sản Peru, tạo không gian giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần tăng cường hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại Đảng tại Peru, Đoàn đã trao tặng các đối tác cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới,” tập hợp những bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hoạt động này góp phần đưa những thông tin chính thống về Việt Nam đến với các chính đảng, tổ chức và giới nghiên cứu tại Peru, giúp bạn bè sở tại hiểu rõ hơn về đường lối đổi mới, quan điểm phát triển và những định hướng lớn trong xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân Việt Nam.

Không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu một ấn phẩm chính luận, việc trao tặng cuốn sách còn mở ra cơ hội trao đổi sâu hơn về lý luận và thực tiễn phát triển giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đối tác Peru.

Những nội dung về lấy nhân dân làm trung tâm, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy nội lực và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là những chủ đề có thể tiếp tục được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các bên. Qua đó, hoạt động giới thiệu sách góp phần làm phong phú các kênh đối ngoại Đảng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Trong khi đó, làm việc với Bộ Ngoại giao Peru, hai bên trao đổi về tình hình quan hệ song phương, phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và phát huy vai trò của các kênh đối ngoại trong tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả.

Tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Peru, hai bên trao đổi về tình hình phong trào công nhân, hoạt động công đoàn và những vấn đề đặt ra đối với người lao động; chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, tại cuộc trao đổi với Viện Chính sách công Peru cũng góp phần mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, hoạch định chính sách và chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mỗi nước.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Phúc Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các chính đảng, tổ chức chính trị, xã hội của Peru; mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, đường lối chính trị của mỗi bên và phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.

Đồng chí chia sẻ về những thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam, kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển đất nước; nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thúc đẩy các sáng kiến giao lưu, kết nối nhân dân, góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Peru.

Cũng trong chương trình công tác, Đoàn đã tìm hiểu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Bitel - thương hiệu viễn thông thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Peru, trao đổi về vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển hạ tầng viễn thông, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường kết nối giữa hai nước, qua đó góp phần mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Peru./.