Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique thăm và làm việc tại Ninh Bình

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh chào mừng đồng chí Ana Comoane và Đoàn đại biểu Đảng FRELIMO đến thăm, làm việc tại tỉnh. Ninh Bình rất vui được đón các đồng chí, những người bạn đến từ đất nước có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó với Việt Nam. Việt Nam và Mozambique có sự đồng cảm sâu sắc từ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/6/1975, đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập. Hơn nửa thế kỷ qua, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc tiếp tục được vun đắp, với những kết quả hợp tác thiết thực trong nông nghiệp, giáo dục, y tế và viễn thông.

Đồng chí cũng bày tỏ được biết đồng chí Ana Comoane từng đảm nhiệm cương vị Thống đốc tỉnh Manica và có nhiều kinh nghiệm về quản lý địa phương, hành chính công, văn hóa và du lịch. Do đó mong muốn được trao đổi với đồng chí Ana Comoane và các thành viên trong Đoàn về những lĩnh vực mà Đoàn và tỉnh Ninh Bình cùng quan tâm.

Giới thiệu những nét khái quát về tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh Ninh Bình đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phát triển xanh, bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Trong quá trình đó, tỉnh chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Chuyến thăm của Đoàn là dịp quý báu để hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ninh Bình mong được nghe những kinh nghiệm thực tiễn của Đảng FRELIMO, đồng thời sẵn sàng chia sẻ cách làm của Ninh Bình trong tổ chức bộ máy, quản lý địa phương và phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản. Qua cuộc gặp này, tỉnh Ninh Bình cũng mong có thêm cơ hội tìm hiểu những lĩnh vực có thể thúc đẩy giao lưu, hợp tác phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của hai bên.

Đồng chí Ana Comane, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kiếm tra Trung ương Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ana Comoane, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng FRELIMO trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị. Đồng thời chuyển lời chào thân thiết của đồng chí Chủ tịch Đảng FRELIMO đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, đồng chí Ana Comoane tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự đồng thuận cao của người dân, Ninh Bình sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển toàn diện trong tương lai.

Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Ana Comoane đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng chí chia sẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương vĩ đại mà nhân dân Mozambique vô cùng kính trọng. Để thể hiện tình cảm sâu sắc đó, tại Mozambique có một đại lộ được đặt tên là đại lộ Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về vai trò của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng FRELIMO - cơ quan đại diện cho Ủy ban Kiểm tra của 11 tỉnh, thành trên cả nước, đồng chí khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm trong chuyến thăm lần này là nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra từ Trung ương đến địa phương của Việt Nam, trong đó đặc biệt coi trọng những bài học kinh nghiệm từ tỉnh Ninh Bình.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng FRELIMO trân trọng gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình sang thăm Mozambique, đặc biệt là tỉnh Manica để tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biếu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình Vũ Hồng Hiên đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Với sự nỗ lực đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực: Khu vực công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tăng 25,01%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" với mức tăng 25,4%, các sản phẩm công nghệ đã có sự bùng nổ mạnh mẽ như: máy tính xách tay; linh kiện điện tử, mô-đun camera và màn hình cảm ứng...

Công tác thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 124 dự án (gồm: 38 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 493 triệu USD và 86 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng).

Khu vực thương mại, dịch vụ và du lịch đạt tăng trưởng cao, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Ninh Bình đã đón 20,96 triệu lượt khách du lịch (tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu du lịch đạt gần 22.000 tỷ đồng (tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước).

Khu vực nông nghiệp là nền tảng quan trọng, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; đầu tư công và phát triển đô thị nhằm kiến tạo không gian tăng trưởng được đẩy mạnh. Các dự án trọng điểm được tích cực triển khai. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công với tổng số 14.884 căn hộ. Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 45.075 tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao; vị thế, chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục được khẳng định trong nhóm dẫn đầu cả nước; bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, thông suốt.

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 135 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 245 nghìn đảng viên. Toàn tỉnh có 135 Ủy ban Kiểm tra đảng ủy xã, phường và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, mỗi đơn vị có cơ cấu từ 3-7 ủy viên, trong đó có chủ nhiệm, 1 đến 2 phó chủ nhiệm và các ủy viên. Hiện nay tổng số thành viên Ủy ban Kiểm tra cấp xã, phường và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có tổng số 680 đồng chí.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, hiện nay công tác kiểm tra, giám sát đang được chuyển trọng tâm từ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch sang đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên để tăng cường tính phòng ngừa, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, thay vì chỉ tập trung kiểm tra và xử lý sau khi vi phạm đã xảy ra như trước đây.

Công tác kiểm tra hiện nay cũng tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và tiêu cực. Ngành kiểm tra Đảng hiện nay cũng đang rất tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đang bước đầu thực hiện chủ trương kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu...

Công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương, của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Đảng FRELIMO và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ, trao đổi, thảo luận về một số nội dung đoàn quan tâm: cơ cấu tổ chức, hoạt động của cơ quan Ủy ban Kiểm tra; cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia trên một số lĩnh vực thế mạnh về phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, khoáng sản; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát...

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng sản phẩm gốm Bồ Bát của làng nghề truyền thống tỉnh Ninh Bình cho đồng chí Ana Comoane, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kiếm tra Trung ương Đảng mặt trận giải phóng Mozambique.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh đã tặng đồng chí Ana Comoane, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique món quà lưu niệm là sản phẩm gốm Bồ Bát của làng nghề truyền thống Ninh Bình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.