Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Peru, trao tặng sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru (PCP), Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc Đỏ (Patria Roja), Bộ Ngoại giao Peru, Viện Chính sách công Peru, Tổng liên đoàn Lao động Peru và đại diện Công ty Bitel (Viettel Peru). Tại các cuộc gặp, đoàn đã trao tặng “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần giới thiệu những quan điểm, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru (PCP) Domingo Cabrera Toro.

* Tại các cuộc làm việc với đồng chí Domingo Cabrera Toro, Tổng Bí thư PCP và đồng chí Manuel Guerra Velásquez, Tổng Bí thư Patria Roja, hai bên trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, truyền thống quan hệ hữu nghị và những điểm tương đồng về mục tiêu, lý tưởng; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu lý luận, hoạt động chính trị, xã hội và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru.

Lãnh đạo các chính đảng và tổ chức chính trị Peru đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam qua 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, uy tín và vai trò của Đảng trong quá trình phát triển đất nước.

Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm trao cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc Đỏ (Patria Roja) Manuel Guerra Velásquez.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, mở rộng giao lưu giữa các tổ chức chính trị, xã hội, giới nghiên cứu và thế hệ trẻ; đồng thời trao đổi khả năng hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, phát triển đất nước. Đáng chú ý, hai bên đề xuất thúc đẩy sáng kiến thành lập Nhà hữu nghị Việt Nam tại PCP, tạo không gian giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần tăng cường hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc Đỏ (Patria Roja).

* Làm việc với Bộ Ngoại giao Peru, hai bên trao đổi về tình hình quan hệ song phương, phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và phát huy vai trò của các kênh đối ngoại trong tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả.

* Tại buổi làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Peru, hai bên trao đổi về tình hình phong trào công nhân, hoạt động công đoàn và những vấn đề đặt ra đối với người lao động; chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tại cuộc trao đổi với Viện Chính sách công Peru cũng góp phần mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, hoạch định chính sách và chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mỗi nước.

* Cũng trong chương trình công tác, đoàn đã tìm hiểu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Bitel - thương hiệu viễn thông thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Peru.