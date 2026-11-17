Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phúc Hòa và Hợp tác xã Sâm núi Dành Đức Hạnh.

Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức thăm, tìm hiểu vườn sâm của Hợp tác xã Sâm núi Dành Đức Hạnh, xã Phúc Hòa.

Hợp tác xã Sâm núi Dành Đức Hạnh được thành lập năm 2021, có trụ sở tại thôn Hậu, xã Phúc Hòa, thành phố Bắc Ninh. Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng, bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ sâm núi Dành.

Hợp tác xã được hình thành với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị cây sâm núi Dành, một loại dược liệu quý của địa phương; đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, phát triển sản phẩm hàng hóa và tạo sinh kế cho người dân. Vùng trồng sâm núi Dành tập trung tại khu vực núi Dành và các khu vực lân cận, trong đó xã Phúc Hòa là địa bàn trọng điểm.

Giám đốc Hợp tác xã Trần Văn Khiển giới thiệu vườn sâm với các đại biểu.

Qua tìm hiểu thực tế, ông Theo Glauch và các thành viên Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức đánh giá cao hướng phát triển và các sản phẩm của Hợp tác xã, đồng thời trao đổi cụ thể về một số vấn đề như: Tổ chức hoạt động của Hợp tác xã; phương pháp sản xuất và những sản phẩm tiêu biểu; hiệu quả hoạt động, định hướng trong thời gian tới; cơ hội hợp tác để đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Trao đổi với đoàn, ông Trần Văn Khiển, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, hiện nay, tổng diện tích trồng sâm trong khu vực khoảng 130 ha, Hợp tác xã tham gia liên kết vùng trồng khoảng 30 ha. Ngoài diện tích liên kết, Hợp tác xã trực tiếp tổ chức sản xuất tại các vườn sâm trên núi Dành, từng bước áp dụng phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học và hạn chế hóa chất bảo vệ thực vật.

Các đại biểu Đảng Cánh tả Đức tìm hiểu về các sản phẩm từ sâm núi Dành.

Vùng nguyên liệu cung cấp hoa, củ và các bộ phận khác của cây sâm phục vụ chế biến. Việc phát triển vùng trồng góp phần bảo tồn nguồn dược liệu bản địa, tạo việc làm và mở hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với giá trị đặc sản địa phương.

Hợp tác xã phát triển nhiều sản phẩm từ sâm núi Dành như: Sâm củ tươi, sâm sấy khô, trà hoa sâm, trà sâm SADUHA, rượu sâm núi Dành, sâm ngâm mật ong, cao sâm và các sản phẩm chế biến khác.

Một số sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao, trong đó có trà hoa sâm, mật ong sâm núi Dành và rượu sâm núi Dành. Sản phẩm được giới thiệu, tiêu thụ qua các đại lý, hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại và các kênh bán hàng trực tiếp, trực tuyến.

Thời gian qua, Hợp tác xã đã chủ động hợp tác với các tổ chức khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, kiểm nghiệm chất lượng dược liệu và chế biến sản phẩm từ sâm núi Dành.

Đáng chú ý, Hợp tác xã là đơn vị phối hợp trong đề tài “Nghiên cứu phát triển Sâm nam núi Dành hữu cơ ứng dụng công nghệ số” do Viện Khoa học Nông nghiệp Tây Bắc chủ trì, với các nội dung trọng tâm: Hoàn thiện quy trình sản xuất sâm hữu cơ theo TCVN 11041-2:2017. Xây dựng mô hình vùng trồng ứng dụng công nghệ số, cảm biến IoT và truy xuất nguồn gốc. Nghiên cứu chế biến sâu, trước mắt là sản phẩm trà hòa tan sâm núi Dành. Xây dựng hồ sơ đánh giá, chứng nhận hữu cơ hoặc chuyển đổi hữu cơ. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ; chuyển giao kỹ thuật cho người trồng sâm. Đây là cơ sở để từng bước chuẩn hóa vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Cùng đó, Hợp tác xã mong muốn kết hợp bảo tồn, phát triển cây sâm với du lịch sinh thái, trải nghiệm vùng trồng và không gian văn hóa, tâm linh núi Dành. Mong muốn Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức là cầu nối để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường Đức.