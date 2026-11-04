Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương nhân kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tham gia lễ dâng hương có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo phường Đông Kinh và phường Lương Văn Tri.

Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại các điểm đến, đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Hoàng Văn Thụ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã báo công những thành tựu nổi bật, kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong 10 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong 10 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Lạng Sơn phát triển vượt bậc với kim ngạch xuất nhập khẩu và thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; văn hóa, giáo dục, y tế được đẩy mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ

Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ

Toàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực nhằm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ

Tự hào với chặng đường 195 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra; phấn đấu xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.