Đoàn đại biểu Cộng hoà Pháp dự lễ khánh thành 6 phòng diễn giải tại Dinh thự Hoàng A Tưởng

Chương trình do UBND xã Bắc Hà chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức, với sự tham gia của đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine, các chuyên gia Trường Đại học La Rochelle cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tham quan chợ phiên Bắc Hà, tìm hiểu hoạt động giao thương, đời sống sinh hoạt và những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Đoàn đại biểu Cộng hoà Pháp tham quan chợ phiên Bắc Hà.

Tiếp đó, đoàn tham dự Lễ khánh thành 6 phòng diễn giải tại Dinh thự Hoàng A Tưởng và tham quan các không gian trưng bày mới được hoàn thiện.

Công trình thuộc giai đoạn đầu của chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine, giai đoạn 2025 - 2027, với sự hỗ trợ nghiên cứu, thiết kế của các chuyên gia Trường Đại học La Rochelle.

Đại biểu cắt băng khánh thành 6 phòng diễn giải tại Dinh thự Hoàng A Tưởng.

Để xây dựng nội dung trưng bày, từ năm 2018, nhóm chuyên gia Trường Đại học La Rochelle đã tiến hành khảo cứu tư liệu lịch sử tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và một số địa điểm tại Cộng hoà Pháp như Paris, Aix-en-Provence; đồng thời gặp gỡ, phỏng vấn hậu duệ dòng họ Hoàng tại Pháp.

Trên cơ sở tư liệu thu thập được, các chuyên gia phối hợp với địa phương khảo sát hiện trạng, xây dựng bản vẽ thiết kế 2D, 3D và phương án phục dựng nội thất, kết hợp bảo tồn các giá trị lịch sử với ứng dụng công nghệ trưng bày hiện đại.

Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Hà giới thiệu với đoàn đại biểu Cộng hoà Pháp về lịch sử Dinh thự Hoàng A Tưởng.

Sáu phòng diễn giải được hoàn thành trong giai đoạn một mang những nội dung và chủ đề riêng, giúp du khách tìm hiểu toàn diện hơn về lịch sử dinh thự cũng như đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Bắc Hà.

Trong đó, phòng A1 phục dựng không gian làm việc, xử án dựa trên những hình ảnh, tư liệu lịch sử gốc. Phòng A3 giới thiệu lịch sử xây dựng Dinh thự Hoàng A Tưởng từ năm 1921, vật liệu kiến trúc và quá trình trùng tu công trình giai đoạn 2025 - 2026. Phòng A6 được thiết kế thành không gian chiếu phim tư liệu với sức chứa 24 người, phục vụ giới thiệu lịch sử, văn hóa và quảng bá hình ảnh Bắc Hà. Phòng A8 tái hiện không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của các dân tộc Tày, Mông, La Chí, kết hợp giới thiệu nghề làm hương truyền thống.

Không gian chiếu phim tư liệu có sức chứa 24 người, phục vụ giới thiệu lịch sử, văn hóa và quảng bá hình ảnh vùng đất Bắc Hà.

Cùng với đó, phòng B1 trưng bày trang phục, nghề dệt truyền thống và không gian trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải. Phòng C2 tái hiện bếp truyền thống của người Tày, giới thiệu nghề nấu rượu ngô men lá cùng những món ăn đặc trưng của địa phương như thắng cố, phở trộn, xôi bảy màu.

Điểm nổi bật của các không gian diễn giải là sự kết hợp giữa hiện vật, hình ảnh tư liệu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết bị tương tác. Cách trưng bày này không chỉ làm rõ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình mà còn giúp du khách tiếp cận di sản một cách trực quan, sinh động, tăng tính trải nghiệm trong quá trình tham quan.

Đoàn tham quan phòng trưng bày trang phục, nghề dệt truyền thống trong Dinh thự Hoàng A Tưởng.

Bên cạnh việc hoàn thiện nội dung trưng bày, hệ thống biển bảng thông tin tại khu vực đón tiếp và phòng vé cũng được chuẩn hóa bằng ba ngôn ngữ Việt, Pháp và Anh, tạo điều kiện để du khách trong nước và quốc tế tìm hiểu về di tích.

Việc khánh thành 6 phòng diễn giải đánh dấu kết quả hợp tác trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine. Đồng thời, mở ra hướng khai thác mới đối với Dinh thự Hoàng A Tưởng, từng bước chuyển từ hoạt động tham quan kiến trúc đơn thuần sang trải nghiệm, khám phá những câu chuyện lịch sử và bản sắc văn hóa địa phương.

Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Cộng hoà Pháp) chụp ảnh lưu niệm bên ngoài Dinh thự Hoàng A Tưởng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, giai đoạn 2027 - 2028, tỉnh Lào Cai và các đối tác Cộng hoà Pháp dự kiến tiếp tục phối hợp hoàn thiện các không gian trưng bày còn lại tại tầng một và tầng hai của dinh thự, hướng tới xây dựng hệ thống trưng bày đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ du khách và phát huy bền vững giá trị di tích.

Chuyến thăm Bắc Hà và lễ khánh thành 6 phòng diễn giải tại Dinh thự Hoàng A Tưởng tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine (Cộng hòa Pháp) trong bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Trong hai ngày 9 - 10/11, đoàn tiếp tục thăm, làm việc tại Sa Pa, tìm hiểu các hoạt động bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch và những dự án hỗ trợ sinh kế tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, góp phần mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.