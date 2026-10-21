Đoàn đại biểu Châu Văn Sơn (Trung Quốc) tham quan Trường Cao đẳng Lào Cai, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Cùng tham gia chương trình tham quan, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đỗ Quang Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn đại biểu tham quan, tìm hiểu hoạt động đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Lào Cai.

Hoạt động tham quan giúp đoàn đại biểu Châu Văn Sơn tìm hiểu thực tiễn công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực và hoạt động kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lào Cai. Qua đó, góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Tại Trường Cao đẳng Lào Cai, đoàn đã tham quan, tìm hiểu hoạt động đào tạo các ngành nghề. Theo đó, Trường Cao Đẳng Lào Cai hiện đào tạo 24 ngành, nghề trình độ cao đẳng, tiêu biểu như: công nghệ ô tô, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, điều dưỡng, tiếng Trung Quốc...

Nhà trường có khuôn viên rộng, hệ thống phòng học và các phòng chức năng phục vụ công tác giảng dạy được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, mang đến môi trường học tập gắn liền với thực tiễn. Với phương châm “Nhân văn, kỹ thuật, hội nhập”, trường hướng tới trở thành điểm kết nối về đào tạo nghề, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế tại khu vực miền núi phía Bắc.

Đoàn đại biểu tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là một trong những đầu mối thông quan hàng hóa quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cửa khẩu có vị trí thuận lợi trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời gắn với hệ thống kho bãi, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ logistics của Khu kinh tế Cửa khẩu.

Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đầu tư hạ tầng, triển khai mô hình “Cửa khẩu thông minh”, nâng cao năng lực thông quan và logistics, hướng tới xây dựng Lào Cai thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 19 - 21/10), Đoàn đại biểu châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung trong chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng tại tỉnh Lào Cai.