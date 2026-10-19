Đoàn đại biểu Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dự chuyên đề tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Quang cảnh buổi dự chuyên đề tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Cùng dự chuyên đề, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đỗ Quang Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Giàng Thị Bằng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai; đại diện thường trực đảng ủy các xã, phường biên giới; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, các đại biểu đã được giới thiệu khái quát về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên; kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường.

Đặc biệt, vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn mức 2.

Tiếp đó, đại biểu đã được giới thiệu chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng và Nhà nước cụ thể hóa từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”, nâng cao năng lực quản trị quốc gia”.

Các đại biểu dự chuyên đề.

Thông qua hoạt động giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, phương pháp làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, góp phần thúc đẩy giao lưu, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).