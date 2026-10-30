Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha

Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự Phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Các Tổ chức Tương đương (AICESIS).

Khẳng định vị thế và tầm nhìn Việt Nam tại Đại hội đồng AICESIS

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 29/10, tại thủ đô Madrid, Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham dự Phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Các Tổ chức Tương đương (AICESIS).

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã thông tin tới các đại biểu quốc tế về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước; khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hội đồng Kinh tế - Xã hội Tây Ban Nha

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam: Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; tuyệt đối không đánh đổi môi trường và an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò tập hợp, bảo đảm các chính sách chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đáp ứng đúng lợi ích chính đáng của người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, là thành viên liên kết của AICESIS từ năm 2009, Việt Nam đề xuất ba định hướng đóng góp trọng tâm, gồm: tăng cường chia sẻ tri thức, trao đổi kinh nghiệm trong thúc đẩy công bằng xã hội và hoàn thiện cơ chế tham vấn đa bên; kết nối hiệu quả các khuôn khổ hợp tác đa phương giữa AICESIS với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC); đồng thời thúc đẩy giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và tin cậy giữa nhân dân các nước thông qua kênh đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Thư ký Hội đồng Kinh tế - Xã hội Tây Ban Nha

Tiếp nối các hoạt động tại thủ đô Madrid, Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiến hành các cuộc hội đàm song phương quan trọng với Hội đồng Kinh tế - Xã hội Tây Ban Nha và Tổng Thư ký AICESIS, nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các bên.

Tại buổi trao đổi cùng bà Maria Soledad Serrano Ponz - Tổng Thư ký Hội đồng Kinh tế và Xã hội Tây Ban Nha, hai bên đã thống nhất đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm tham vấn chính sách công (thị trường lao động, an sinh xã hội, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bình đẳng giới); đồng thời đề nghị Tây Ban Nha hỗ trợ làm cầu nối mở rộng quan hệ đối tác của MTTQ Việt Nam với các Hội đồng Kinh tế - Xã hội tại khu vực châu Âu và Mỹ Latinh, khuyến khích các tổ chức thành viên tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đánh giá cao vai trò điều phối của Ban Thư ký AICESIS trong việc thúc đẩy hoạt động của Hiệp hội và tăng cường kết nối giữa các tổ chức thành viên. Khẳng định MTTQ Việt Nam luôn coi AICESIS là kênh đối ngoại đa phương quan trọng; qua đó mong muốn tiếp tục tăng cường sự tham gia của Mặt trận vào các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về đối thoại xã hội, giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao vị thế đối ngoại nhân dân của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Đại sứ quán với MTTQ Việt Nam

Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha

Trước đó, ngày 28/10/2026, Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Sau khi nghe Đại sứ Đỗ Hoàng Linh thông tin về tình hình quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha và công tác cộng đồng trong thời gian gần đây, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã thông tin về hoạt động của MTTQ Việt Nam, trong đó có vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội và tiếp nhận ý kiến của nhân dân thông qua các mô hình thiết thực như đối thoại "Tháng nghe dân nói" hay Cổng Mặt trận số 24/7, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của kiều bào từ sớm, từ xa.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề xuất tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học thông qua các chương trình hợp tác dài hạn, linh hoạt bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, hướng tới cột mốc Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán để có những hoạt động thiết thực góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhận quà lưu niệm từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha

Nguồn: mattran.org.vn