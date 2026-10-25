Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La thăm, tặng quà Trường THPT Phăn La, tỉnh Hủa Phăn.

Đại diện tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Phút Phăn-Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trong chuyến thăm nhà trường.

Các đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Trường THPT Phăn La được thành lập vào năm 1980. Trong giai đoạn đầu, trường mang tên “Trường Trung học - Phổ thông số 1”, “Trường Phổ thông Phăn La”, nhận được nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ tỉnh Sơn La. Đến năm học 1996 - 1997, Trường chính thức mang tên “Trường Phổ thông Trung học Phăn La”. Trong đó, chữ “Phăn” bắt nguồn từ tên tỉnh Hủa Phăn và chữ “La” bắt nguồn từ tên tỉnh Sơn La, mang ý nghĩa thể hiện tình hữu nghị, sự đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh thăm Trường THPT Phăn La, tỉnh Hủa Phăn.

Năm 2003, tỉnh Sơn La tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 dãy nhà học 2 tầng gồm 6 phòng học với trị giá hơn 5 tỷ đồng. Năm 2015, tỉnh Sơn La đã cấp kinh phí phối hợp cùng tỉnh Hủa Phăn xây dựng nhà hội trường mới với trị giá hơn 1 tỷ 700 triệu kíp. Sự hỗ trợ này đã đóng góp quan trọng vào việc cải thiện cơ sở vật chất dạy và học, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động của nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho Trường THPT Phăn La.

Lãnh đạo nhà trường tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Hiện nay, Trường THPT Phăn La có 59 giáo viên, với 1.344 học sinh thuộc 27 lớp. Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn; trong đó, nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc, giành giải thưởng cấp quốc gia. Hàng trăm cựu học sinh đã trưởng thành, trở thành những cán bộ lãnh đạo, chuyên gia và doanh nhân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Lãnh đạo Trường THPT Phăn La tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Nhân dịp đến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La đã tặng nhà trường một bộ máy tính, góp phần hỗ trợ công tác dạy và học, tạo điều kiện để thầy và trò nhà trường tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin.

Lãnh đạo hai tỉnh thăm khuôn viên nhà trường.

Học sinh Trường THPT Phăn La.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của tỉnh Sơn La đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh Hủa Phăn, tiếp nối truyền thống hợp tác, sẻ chia giữa hai địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.