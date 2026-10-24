Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào
Chiều 24/10, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn, đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Đón đoàn tại cửa khẩu Bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn có đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Bun Vi-xay Công Pa Ny, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh làm Trưởng đoàn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La có cuộc hội kiến với lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung hợp tác giữa hai địa phương; đồng thời thăm Trường THPT Phăn La, công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh.
Chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường sự tin cậy, gắn bó và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/doan-dai-bieu-cap-cao-tinh-son-la-bat-dau-chuyen-tham-lam-viec-tai-tinh-hua-phan-nuoc-chdcnd-lao-ayfOAQCDR.html