Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

Đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương.

Đón đoàn tại cửa khẩu Bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn có đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Bun Vi-xay Công Pa Ny, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ cửa khẩu bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La có cuộc hội kiến với lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung hợp tác giữa hai địa phương; đồng thời thăm Trường THPT Phăn La, công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh.

Chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường sự tin cậy, gắn bó và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.