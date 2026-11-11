Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Thụy Điển

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Morgan Johansson, đại diện Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển. Ảnh: Việt Thắng/TTXVN

Đoàn đã hội kiến, làm việc với lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển, Đảng Cộng sản Thụy Điển, Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm; làm việc với Đại học Stockholm và Tập đoàn Ericsson; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Tại các cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã thông tin về tình hình Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước và các đột phá chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới phục vụ lợi ích chính đáng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; sự hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân là thước đo thành công của công cuộc Đổi mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Thụy Điển. Ảnh: Việt Thắng/TTXVN

Tại cuộc gặp đại diện Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển Morgan Johansson, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu đảng, nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm quản trị quốc gia, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tăng cường hợp tác thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và y tế.

Đại diện Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển Morgan Johansson khẳng định, Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh bổ trợ cho nhau. Mong muốn duy trì đối thoại thường xuyên thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm lập pháp…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm Olle Burell. Ảnh: Việt Thắng/TTXVN

Trao đổi với Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm Olle Burell, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Stockholm tăng cường hợp tác với các đô thị của Việt Nam về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ công và phúc lợi cho người dân. Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm nhắc lại tình cảm tốt đẹp của nhiều thế hệ người dân Thụy Điển dành cho Việt Nam, đồng thời khẳng định thành phố sẵn sàng đón các đoàn cán bộ Việt Nam sang học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Tại cuộc làm việc với Đảng Cộng sản Thụy Điển, hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận về công tác xây dựng Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…

Đoàn công tác nghe giới thiệu về công nghệ tại Tập đoàn Ericsson. Ảnh: Việt Thắng/TTXVN

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Đại sứ quán cần tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, đồng thời kết nối trí thức người Việt tại Thụy Điển với các viện, trường, doanh nghiệp và địa phương trong nước, để phát huy tri thức, kinh nghiệm, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước…