Đoàn đại biểu các xã, phường khu vực biên giới Móng Cái chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 chúc mừng chính quyền thành phố Đông Hưng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường, xã biên giới khu vực Móng Cái, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 (Việt Nam) trân trọng bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay mạnh mẽ của thành phố Đông Hưng về thương mại, cửa khẩu, logistics, du lịch, đô thị, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao, xứng đáng là cửa ngõ phát triển năng động của Quảng Tây và của quốc gia. Kết quả đó là niềm tự hào của Đông Hưng và cũng là niềm vui chung của nhân dân biên giới hai bên.

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: QUANG THỌ)

Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông; tình hữu nghị do các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Năm 2026, kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trên cơ sở phương châm “16 chữ vàng”, tinh thần “4 tốt” và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thành phố Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác, phát huy hiệu quả các cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân, Ủy ban công tác liên hợp, các hoạt động kết nối trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO); mở rộng hợp tác thực chất về giao thông, cửa khẩu, thương mại, công nghiệp, du lịch, văn hóa, y tế và giao lưu nhân dân biên giới….

Các đại biểu hai bên đi thuyền trải nghiệm du lịch sông biên giới Việt-Trung. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ngày 28/8/2026, được sự Ủy quyền của Khu ủy dân tộc Choang Quảng Tây, đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng sang thăm, chúc mừng Quảng Ninh nhân dịp công bố thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi tiếp xã giao, lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy các kết nối chiến lược như tuyến đường sắt Móng Cái-Đông Hưng, cầu Bắc Luân III, cửa khẩu thông minh và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng.

Lãnh đạo hai thành phố kỳ vọng các địa phương biên giới Móng Cái và thành phố Đông Hưng tích cực thúc đẩy kết nối, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư; đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong thời gian tới, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thành phố Quảng Ninh và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế giao lưu, hội đàm, cụ thể hóa các thỏa thuận, nội dung hợp tác đã ký kết, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các địa phương biên giới, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Nhân dịp quốc khánh Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Thị Hiền cùng Đoàn chúc thành phố Đông Hưng ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa các xã, phường biên giới khu vực Móng Cái và thành phố Đông Hưng ngày càng bền chặt, chúc tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!