QTO - Ngày 26/11, đoàn đại biểu các nhà tri thức Việt Nam gồm: GS.TSKH Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Hà Ngọc Chiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị.

Các đại biểu tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: P.Đ

Với tất cả lòng thành kính tri ân, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10.000 Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu đặt vòng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: P.Đ

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972.

Tại các địa điểm đến viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: P.Đ

Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên những chiến công hào hùng, bất khuất, là niềm tự hào của toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.