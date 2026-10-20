Đoàn đại biểu Bộ Y tế tham dự Kỳ họp lần thứ 77 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Philippines

Sáng 19/10, Tổng Giám Đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), TS. Tedrod Adhanom đã có bài phát biểu chào mừng Kỳ họp.

Trong thông điệp khai mạc, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh yêu cầu củng cố hệ thống y tế, bảo đảm mọi người dân có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế tặng quà TS. Saia Ma’u Piukala, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương. Ảnh; PV

Ông cũng đề cập đến các nỗ lực cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của WHO, khẳng định vai trò thiết yếu của hợp tác đa phương trong giải quyết những thách thức y tế toàn cầu.

Sau bài phát biểu của Tổng giám đốc WHO, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Liên Hương đã có bài phát biểu nêu rõ Việt Nam trân trọng sự có mặt của TS. Tedros Adhanom Ghebreyesus tại phiên họp Ủy ban Khu vực Tây Thái Bình Dương cuối cùng trên cương vị Tổng Giám đốc WHO.

Đối với Việt Nam, sự hỗ trợ từ WHO và TS. Tedros mang ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là sự hỗ trợ của WHO từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp sau trận lũ lụt năm 2025 tại Việt Nam.

WHO cũng đã ghi nhận vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong phòng chống tác hại thuốc lá, công nhận Việt Nam loại bỏ thành công bệnh mắt hột và bệnh giun chỉ bạch huyết, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp vào các sáng kiến y tế toàn cầu như hệ thống y tế thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Y tế Việt Nam trân trọng cảm ơn những cống hiến kiên định của ông vì sức khỏe cộng đồng và kính chúc ông luôn thành công trên chặng đường phía trước.

TS. Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO đã có bài phát biểu và báo cáo về công việc của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương từ tháng 7/2025 – 6/2026. Khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, bao gồm gánh nặng bệnh không lây nhiễm, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm, tác động của biến đổi khí hậu, già hóa dân số và những khó khăn về nguồn lực dành cho y tế.

Trong bối cảnh đó, bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống y tế tiếp tục là những ưu tiên quan trọng.

WHO đồng thời thúc đẩy các giải pháp tăng cường năng lực cho các văn phòng quốc gia, hỗ trợ các nước xây dựng hệ thống y tế thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) sửa đổi, qua đó nâng cao khả năng phát hiện, chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.

Đoàn Đại biểu Bộ Y tế tham dự Kỳ họp lần thứ 77 khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới.

Sau báo cáo của Giám đốc WHO khu vực, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã có bài phát biểu đánh giá cao báo cáo của Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương về công việc của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương từ tháng 7/2025 - tháng 6/2026.

Việt Nam khẳng định sức khỏe nhân dân là nền tảng cho sự phát triển bền vững và coi đầu tư y tế là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm thúc đẩy cải cách y tế, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị đã được ban hành, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Nghị quyết đề ra các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh y học cổ truyền, phát triển nhân lực y tế, đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong y tế, đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân.

Hướng tới mục tiêu lấy con người làm trung tâm, Nghị quyết mở ra những quyền lợi vượt trội cho người dân: từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ/khám sàng lọc miễn phí hằng năm, quản lý sức khỏe qua Sổ sức khỏe điện tử và tiến tới miễn viện phí cơ bản trong phạm vi BHYT vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Việt Nam khẳng định đã đạt được nhiều tiến bộ trong phòng chống bệnh không lây nhiễm thông qua cải cách thuế thuốc lá, cùng với lệnh cấm thuốc lá điện tử và sản phẩm thuốc lá nung nóng, cũng như triển khai sàng lọc và quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng.

Việt Nam cũng hợp tác chặt chẽ với WHO và các đối tác để tăng cường ứng phó khẩn cấp y tế công cộng, xây dựng cơ sở y tế thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phục hồi và nâng tỷ lệ tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng vượt mức trước đại dịch.

Trong thời gian tới, Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp với WHO và các quốc gia thành viên để thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, củng cố y tế cơ sở, nâng cao an ninh y tế và xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Liên Hương cùng các đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ 77 khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới.