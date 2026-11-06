Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc tham quan các địa danh tại Đà Nẵng

Đồng chí Mao Húc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Văn Chương

Tham gia đoàn đại biểu Trung Quốc có đồng chí Mao Húc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc (Bộ Công an Trung Quốc). Về phía Bộ đội Biên phòng Việt Nam có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng. Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 tiếp đón, chào xã giao và tham dự lễ dâng hương cùng đoàn.

Hướng dẫn viên Bảo tàng Quân khu 5 giới thiệu về lịch sử đấu tranh cách mạng của Liên khu 5. Ảnh: Lê Văn Chương

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng ôn lại những năm tháng hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung Quốc là địa bàn diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của cách mạng Việt Nam như thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

Các đại biểu tìm hiểu những chiếc xe đạp thồ từng được sử dụng trên tuyến đường Trường Sơn. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại Bảo tàng Quân khu 5, đoàn được giới thiệu về Đội du kích Ba Tơ ở tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang tiền thân của Quân khu 5; những chiếc xe đạp thồ từng vượt Trường Sơn qua các cung đường cheo leo ở Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng), Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai); các loại bẫy chông của đồng bào dân tộc Cơ Tu, Hrê ở vùng rừng núi Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị được sử dụng để ngăn bước quân thù; cùng các phương tiện cơ giới CA-10, CA-30 và K-63 phục vụ nhiệm vụ vượt rừng, băng núi.

Các đại biểu tham quan Cảng Tiên Sa. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại Cảng Tiên Sa, đoàn được giới thiệu về tiềm năng hoạt động của cảng biển Tiên Sa và hệ thống cảng biển thành phố Đà Nẵng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện nay, hệ thống cảng biển của thành phố đang được đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng hậu cần, mở rộng năng lực bến bãi, phục vụ tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây và tăng cường kết nối với trục logistics Đà Nẵng - Chu Lai. Những bước phát triển này tiếp tục khẳng định vai trò của Cảng Đà Nẵng trong thúc đẩy giao thương hàng hải quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác logistics giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lê Văn Chương

Tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiệc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Trưởng đoàn đại biểu phía Việt Nam nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và quyết tâm xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Tiết mục văn nghệ do Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lê Văn Chương

Đồng chí Mao Húc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu phía Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tình cảm mà các đại biểu Việt Nam dành cho đoàn. Đồng chí khẳng định, mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc, Bộ Công an Trung Quốc được duy trì tốt đẹp, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương của nhân dân hai nước, thúc đẩy phát triển kinh tế.