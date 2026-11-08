Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam thăm, làm việc tại Tây Ban Nha

Ngày 5/11, tại buổi làm việc với ông Anglé Luis Ortiz Gonzaléz, Tổng Thư ký Cơ quan quản lý trại giam, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hai Bên đã trao đổi, tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý cơ sở giam giữ tại mỗi quốc gia.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để phạm nhân sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng. Để nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, Thứ trưởng chia sẻ những định hướng quan trọng của Bộ Công an Việt Nam trong xây dựng trại giam thông minh; quản lý phạm nhân theo phương thức trại giam mở gắn liền với dạy nghề, hướng nghiệp; và nghiên cứu triển khai quản lý người chấp hành án tại gia đình. Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, Việt Nam cũng đang quan tâm đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trại giam.

Ông Anglé Luis Ortiz Gonzaléz, Tổng Thư ký Cơ quan quản lý trại giam, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tại buổi làm việc.

Ông Ortiz Gonzaléz chia sẻ mô hình quản lý phạm nhân tại Tây Ban Nha mang tính phân tầng, được tổ chức qua ba loại hình cơ sở riêng biệt, gồm các trại giam tiêu chuẩn, trại giam phục vụ công tác tái hòa nhập cộng đồng (trại giam mở), và trại giam dành riêng cho phụ nữ có con nhỏ, góp phần cá nhân hoá lộ trình cải tạo, giáo dục phạm nhân.

Đánh giá cao mô hình quản lý trại giam của Tây Ban Nha, đặc biệt trong việc triển khai trại giam mở, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị hai Bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như tăng cường trao đổi đoàn công tác các cấp để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu, hệ thống giám sát và các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, giáo dục phạm nhân. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hai bên đàm phán, ký kết hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác thi hành án hình sự liên quan đến hai nước.

Khảo sát, trao đổi kinh nghiệm bảo đảm an ninh, an toàn cảng biển

Ngày 6/11, Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Cảng vụ Barcelona, một trong những trung tâm vận tải logistics hàng đầu châu Âu.

Trao đổi về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, đại diện Cảng vụ Barcelona phân tích kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý cảng và các lực lượng thực thi pháp luật sở tại. Việc đồng bộ hóa dữ liệu liên ngành giúp hệ thống an ninh phát hiện sớm các bất thường trong khai báo hải quan và di chuyển của container, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn triệt để hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường biển. Phía Tây Ban Nha chia sẻ việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và nền tảng tự động hóa vào quy trình bốc dỡ, quản lý luồng hàng hóa, không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành mà còn là công cụ cốt lõi để kiểm soát rủi ro.

Đoàn công tác đánh giá cao những thành tựu của Cảng Barcelona trong ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển mô hình cảng thông minh với sự tham gia của rất nhiều bên vận hành song vẫn đảm bảo an ninh, an toàn hiệu quả. Trên cơ sở đó, Đoàn công tác đề nghị Cảng vụ Barcelona tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, vận hành cảng thông minh; hợp tác ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu các giải pháp giám sát, cảnh báo sớm, bảo đảm an ninh mạng đối với hạ tầng cảng biển. Đồng thời, khuyến khích kết nối các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ của hai nước, nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi Bên.

Các hoạt động đối ngoại nêu trên đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của Đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dẫn đầu thăm, làm việc tại Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan, tổ chức liên quan tại ba nước trên các lĩnh vực thực thi pháp luật, thi hành án hình sự, quản lý trại giam, bảo đảm an ninh cảng biển, an ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu.