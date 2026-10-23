Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai và Vân Nam hội đàm tăng cường bảo vệ biên giới

Tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, Đại tá Kiều Phi Hùng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại tá Đồng Quân Long - Chính ủy Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự tham dự hội đàm.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tá Nguyễn Phi Khanh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc do Đại tá Đồng Quân Long - Chính ủy Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá tình hình biên giới giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thời gian qua cơ bản ổn định, quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Lực lượng biên phòng hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Nhằm duy trì ổn định an ninh vùng biên, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin và kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bao gồm: Xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy và sử dụng thiết bị bay không người lái vi phạm quy định biên giới.

Đoàn đại biểu biên giới đoạn số 3 phía Việt Nam và phía Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm sau thành công của buổi hội đàm.

Bên cạnh đó, hai đoàn đại biểu thống nhất phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại liên quan đến hàng rào khống chế, ngăn chặn của phía Trung Quốc. Hai bên tiếp tục giám sát các công trình xây dựng biên giới, xử lý các vị trí sạt lở từ mốc 89 đến mốc 90, đường tuần tra khu vực mốc 142, đồng thời thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Đại tá Nguyễn Phi Khanh (phía trước, bên trái) và Đại tá Đồng Quân Long (phía trước, bên phải) trao tặng quà lưu niệm tại hội đàm.

Đại diện đoàn đại biểu hai nước thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung.

Sự kiện kết thúc với việc ký kết biên bản ghi nhớ bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Trung. Theo cơ chế luân phiên, Hội đàm định kỳ năm lẻ 2027 tới đây sẽ do phía Trung Quốc chủ trì tổ chức.