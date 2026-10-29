Đoàn đại biểu Báo Công an nhân dân dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc

Tham gia đoàn có Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng các cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, nhân viên Báo CAND

Hành trình về nguồn và hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa

Đây là sinh hoạt chính trị ý nghĩa do các tổ chức đoàn thể quần chúng Báo CAND phối hợp với Phòng Công tác chính trị, Ban Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Xuân Trúc tổ chức, nhằm tri ân, học tập gương anh hùng liệt sỹ Bùi Thị Cúc và chào mừng kỷ niệm 80 năm Báo CAND phát hành số đầu.

Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập báo CAND đã trang trọng chỉnh trang lẵng hoa dâng lên anh linh Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc là công trình ý nghĩa do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Hưng Yên xây dựng và tổ chức khánh thành vào ngày 25/7/2026 vừa qua.

Đoàn đại biểu Báo CAND kính cẩn tri ân tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Sự ra đời của khu lưu niệm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục truyền thống cách mạng; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, tri ân công lao và sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt đoàn đại biểu Báo CAND, Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập báo CAND đã trang trọng dâng hương Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Công trình này đã trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống quan trọng của lực lượng CAND, là nơi tôn vinh và khắc ghi những đóng góp to lớn của nữ Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; là “địa chỉ đỏ” để CBCS, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Công an các đơn vị, địa phương đến tham quan, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị và học tập truyền thống.

Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND dâng hương nữ Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, tri ân tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Trước anh linh Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc, Đoàn đại biểu Báo CAND bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh và công lao to lớn của người nữ anh nh hùng đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tập thể cán bộ chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; ra sức học tập, noi theo tấm gương của đồng chí Bùi Thị Cúc, nỗ lực cống hiến hết mình trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt đoàn đại biểu Báo CAND, Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã trang trọng ghi sổ lưu niệm tri ân nữ Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc

Tại Nhà tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, thay mặt đoàn đại biểu Báo CAND, Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã trang trọng ghi sổ lưu niệm tri ân nữ Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc: “Cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND vô cùng xúc động được đến thăm, dâng hương anh linh liệt sĩ CAND, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc (tức đồng chí Trần Thị Lan) tại Khu lưu niệm. Cùng với các nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi… đồng chí Bùi Thị Cúc đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang và trang sử vàng của lực lượng CAND Việt Nam và quê hương Hưng Yên địa linh, nhân kiệt. Cán bộ, chiến sĩ, phóng viên Báo CAND nguyện nỗ lực học tập gương anh hùng của đồng chí Bùi Thị Cúc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, xứng đáng với tin yêu của bạn đọc dành cho tờ báo của lực lượng CAND".

Tấm gương sáng ngời của người nữ chiến sĩ Công an cách mạng

Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (nay là xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, đồng chí sớm được giác ngộ lý tưởng cao đẹp. Từ những ngày còn trẻ, đồng chí đã hăng hái tham gia phong trào thanh niên và công tác dân vận, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng tại địa phương.

Các cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, nhân viên Báo CAND xúc động khi tham quan Khu tưởng niệm và chiêm ngưỡng những hình ảnh, di vật của nữ Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Năm 1947, khi vừa tròn 17 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khổ, dù bị kẻ thù bắt giữ, giam cầm và tra tấn hết sức dã man, đồng chí Bùi Thị Cúc luôn giữ vững khí tiết của người đảng viên Cộng sản. Một mực không khai, không đầu hàng, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi, mãi mãi là tấm gương sáng ngời về phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Công an cách mạng, người phụ nữ Việt Nam bất khuất, kiên trung.

Đoàn đại biểu Báo CAND chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng Ba và 6 chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”. Năm 1995, Nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.