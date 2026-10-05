Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Trần Thường