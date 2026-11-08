Đoàn đại biểu Bách Sắc, Tịnh Tây và Nà Po (Trung Quốc) khảo sát kinh tế cửa khẩu, du lịch tại tỉnh

Đón tiếp và cùng đi với đoàn đại biểu có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch tặng hoa chào đón Đoàn đại biểu Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, đoàn nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu về quy hoạch, hạ tầng cửa khẩu, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và định hướng phát triển khu vực cửa khẩu gắn với các hoạt động logistics, chế xuất, sản xuất công nghiệp và dịch vụ cảng cạn ICD. Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối cửa khẩu với các trung tâm kinh tế, cảng biển của Việt Nam, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương với Trung Quốc và thị trường ASEAN.

10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, bao gồm hàng hóa giám sát qua cửa khẩu Trà Lĩnh đạt 507,4 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ.

Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác, thu hút nguồn hàng, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang.

Đoàn đại biểu khảo sát thực tế tại cửa khẩu Sóc Giang.

Tiếp đó, tại cửa khẩu Sóc Giang, đoàn khảo sát, tìm hiểu quy hoạch, hiện trạng hạ tầng cửa khẩu và khảo sát vị trí dự kiến xây dựng cầu đường bộ qua suối biên giới Sóc Giang - Bình Mãng, kết nối với huyện Nà Po, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc). Nghe giới thiệu về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu và định hướng phát triển hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác phát triển du lịch qua biên giới.

Đoàn đại biểu tham quan suối Lê-nin tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà.

Đoàn tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà; nghe giới thiệu những tư liệu, hiện vật gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng, đặc biệt là sự kiện Người trở về Tổ quốc năm 1941.

Chuyến khảo sát góp phần tăng cường trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương Quảng Tây (Trung Quốc), nhất là trong phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics và du lịch; tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên.