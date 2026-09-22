Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 21-9, tại khu vực vùng nước cảng biển thuộc phường Thủy Nguyên, lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 khống chế, bắt quả tang Lò Văn Nghĩa (sinh năm 1984, thường trú tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 0,28 gram heroin, 1 điện thoại và 1 xe máy.

Đối tượng Lò Văn Nghĩa (thứ hai từ bên trái sang) và Đoàn Mạnh Hùng (thứ hai từ bên phải sang) tại thời điểm bị bắt giữ.

Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, đơn vị thi hành lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Hùng Mạnh (sinh năm 1990, thường trú tại Tổ dân phố Trung Sơn, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 3,52 gram heroin, 1 điện thoại, 1 xe máy và 2,6 triệu đồng.

Tang vật bị thu giữ.

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, đấu tranh mở rộng các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.