Đối tượng Lò Văn Minh (bên trái) và tang vật. (Ảnh: Huy Hoàng)

Theo đó, ngay từ những ngày đầu triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lậu thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 liên tiếp phát hiện, đấu tranh triệt phá thành công 3 vụ án, thu giữ hơn 4kg ma túy các loại, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ven biển thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 21/11, tại khu vực vùng nước cảng biển thuộc phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, lực lượng trinh sát đơn vị khống chế bắt quả tang đối tượng Ngô Thị Huyên (sinh năm 1993, thường trú tại xã Chí Minh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, đơn vị thi hành lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Huy Hoàng (sinh năm 1987, thường trú tại phường Ngô Quyền) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 0,72g Methamphetamine; 1 xe máy và 2 điện thoại.

Đối tượng Đinh Huy Hoàng và Ngô Thị Huyên tại thời điểm bị phát hiện bắt giữ. (Ảnh: Huy Hoàng)

Vào hồi 16 giờ cùng ngày, một tổ công tác khác của đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực cảng Hải Phòng, thuộc phường Ngô Quyền đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng gồm: Lò Văn Biên (sinh năm 2002) và Lò Văn Minh (sinh năm 1993), cùng thường trú tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1,53g heroin.

Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 đã tiến hành các hoạt động điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và bàn giao các đối tượng, tang vật cho công an các địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng thu giữ 4kg ma túy loại "cỏ Mỹ". (Ảnh: Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1)

Trước đó, thực hiện công tác phối hợp nghiệp vụ, vào hồi 12 giờ ngày 20/11, tại khu vực ven biển phường Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) khống chế bắt quả tang hai đối tượng gồm N. H. C. và L. V. L. cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 4kg ma túy loại “cỏ Mỹ” và 2 điện thoại.

Hiện, vụ án đang được đơn vị tích cực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.