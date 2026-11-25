Năm 2026, đơn vị duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động bám, nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan trong đấu tranh PCTP ma tuý. Qua đó, phát hiện, điều tra, triệt phá 30 vụ án, bắt quả tang 35 đối tượng; thu giữ 257,8862 gam Methamphetamine, 66,5518 gam Ketamine, 37,0716 gam MDMA cùng nhiều tang vật liên quan. Trong đó, đơn vị độc lập khởi tố 23 vụ án, bắt giữ 26 đối tượng.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được.

Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh PCTP, đơn vị cử 11 lượt cán bộ tham gia tuần tra, kiểm soát, phòng, chống khai thác IUU kết hợp nắm tình hình tội phạm ma tuý trên biển; tổ chức 7 đợt tuyên truyền pháp luật tại các cảng cá, bến tàu và địa bàn ven biển thuộc tỉnh Cà Mau, An Giang, thu hút hơn 1.150 lượt người dân, ngư dân, chủ tàu cá tham gia; phát hơn 5.750 tờ rơi.

Thượng tá Võ Thanh Tùng, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma tuý số 4, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển năm 2026.

Các hoạt động an sinh xã hội, dân vận cũng được triển khai thông qua các chương trình “Tết Hải đảo”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “Nâng bước em tới trường” và nhiều hoạt động phối hợp với địa phương, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn.

Trung tá Phạm Thế Hiển, Đội trưởng Đội 2, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma tuý số 4, tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lương Đình Hưng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chủ động dự báo, nắm chắc tình hình địa bàn và tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý. Đồng thời, đổi mới, đa dạng hóa hoạt động dân vận gắn với tuyên truyền phòng, chống ma tuý, chống khai thác IUU và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma tuý số 4 trao quyết định khen thưởng 1 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Trung tá Trương Văn Nhung, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma tuý số 4, trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” năm 2026.

Cùng ngày, Thiếu tướng Lương Đình Hưng chủ trì hội nghị đối thoại dân chủ trực tiếp giữa Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam với cán bộ, chiến sĩ đơn vị 6 tháng cuối năm 2026./.