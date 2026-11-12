Đoàn công tác VKSND tối cao Lào tìm hiểu thực tế tại Trại giam Định Thành

Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh; Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Định Thành; đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang; Ban Giám thị và Ban chỉ huy các Đội nghiệp vụ Trại giam Định Thành.

Đoàn công tác VKSND tối cao Lào thăm, làm việc, tìm hiểu thực tế công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân tại Trại giam Định Thành.

Thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác Tư pháp bền chặt

Chuyến thăm của Đoàn công tác VKSND tối cao Lào diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng.

Đây cũng là dịp quan trọng để ngành kiểm sát và lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam hai nước có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, học hỏi lẫn nhau trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đặc biệt là công tác quản lý, thi hành án phạt tù và giáo dục, cảm hóa người phạm tội hướng thiện.

TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Định Thành bày tỏ niềm vinh dự và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Sulychanh Yengmala cùng các thành viên trong Đoàn công tác VKSND tối cao Lào đến thăm đơn vị. Đại tá Phan Văn Hái nhấn mạnh, chuyến thăm là nguồn động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Định Thành, đồng thời là minh chứng sinh động cho tình cảm đồng chí, anh em gắn bó keo sơn giữa lực lượng tư pháp và trại giam hai nước.

Trao đổi thực tiễn, tìm hiểu công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác VKSND tối cao Lào nghe Ban Giám thị Trại giam Định Thành giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ cũng như những thành tựu nổi bật của đơn vị trong công tác quản lý, giam giữ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân.

Đồng chí Sulychanh Yengmala, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và tập huấn kiểm sát, phát biểu.

Đặc biệt, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận sâu về các nghiệp vụ trọng tâm, như: quy trình tiếp nhận, phân loại phạm nhân; việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho phạm nhân; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; cũng như việc triển khai thực hiện các chính sách khoan hồng của Nhà nước như đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát tham gia Đoàn công tác cũng có những trao đổi thiết thực về góc độ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành kiểm sát, nghiên cứu khoa học pháp lý và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lý luận với thực tiễn thi hành án hình sự tại Việt Nam.

Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Định Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sulychanh Yengmala gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đoàn kết mà Ban Giám thị Trại giam Định Thành, đại diện Trường Đại học Kiểm sát cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dành cho Đoàn.

Các đại biểu tham luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Sulychanh Yengmala đánh giá rất cao quy trình quản lý khoa học, bài bản, tính nghiêm minh nhưng cũng đầy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại giam Định Thành. Đồng thời nhấn mạnh những kinh nghiệm thực tiễn quý báu thu hoạch được qua chuyến thăm này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích để VKSND tối cao Lào vận dụng vào quá trình thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án phạt tù tại đất nước Lào trong thời gian tới.

Các đại biểu tham quan thực tế cơ sở hạ tầng Trại giam Định Thành.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Sulychanh Yengmala và các thành viên trong Đoàn trực tiếp đi khảo sát, tham quan thực tế cơ sở hạ tầng, khu vực buồng giam, khu vực lao động, hướng nghiệp, học nghề, thư viện và nhà ăn của phạm nhân tại Trại giam Định Thành.

Trực tiếp chứng kiến đời sống sinh hoạt, kết quả lao động sản xuất, học tập của các phạm nhân tại đây, Đoàn công tác VKSND tối cao Lào bày tỏ ấn tượng trước môi trường giam giữ sạch sẽ, nền nếp, kỷ cương nhưng luôn đảm bảo tính nhân đạo, giúp người lầm lỗi yên tâm tư tưởng, tích cực học tập, lao động để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

VKSND tỉnh An Giang tặng quà lưu niệm Đoàn công tác VKSND tối cao Lào.

Chuyến thăm và làm việc tại Trại giam Định Thành của Đoàn công tác VKSND tối cao Lào góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp hai nước Việt Nam - Lào.

Đoàn công tác VKSND tối cao Lào tặng quà lưu niệm Trại giam Định Thành.

Ban giám thị Trại giam Định Thành tặng quà lưu niệm Đoàn công tác VKSND tối cao Lào.

Ban Giám thị Trại giam Định Thành tiếp Đoàn công tác VKSND tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.