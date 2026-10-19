Chiều 17/10/2026, tại thủ đô Sofia, Đoàn công tác Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bulgaria. Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria, Trưởng Thương vụ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Đoàn công tác Vinachem dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bulgaria

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác Vinachem đã thành kính dâng hoa trước tượng đài và dâng hương tại không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria. Hoạt động thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gợi nhắc chuyến thăm Bulgaria của Người năm 1957, một dấu mốc trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trong chương trình công tác. Đoàn công tác cũng bày tỏ ấn tượng trước sự thân thiện, mến khách của người dân sở tại, coi đây là một trong những yếu tố thuận lợi để tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Bulgaria.

Đoàn công tác Vinachem làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, trao đổi về tình hình kinh tế và cơ hội hợp tác thương mại tại thị trường Bulgaria

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Bulgaria, đồng thời chia sẻ những cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Bulgaria. Đáng chú ý, việc Bulgaria chính thức gia nhập khu vực đồng euro từ ngày 1/1/2026 được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư với các đối tác quốc tế.

Đại sứ cũng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria hiện có khoảng 1.000 người, luôn đoàn kết, hội nhập tốt với xã hội sở tại và đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria.

Vinachem tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Bulgaria và Đông Âu

Trao đổi với Đại sứ và đại diện Thương vụ, lãnh đạo Vinachem đã giới thiệu khái quát về tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực và định hướng phát triển của Tập đoàn. Năm 2025, Vinachem đạt doanh thu khoảng 2,4 tỷ USD, lợi nhuận khoảng 150 triệu USD. Năm 2026, Tập đoàn lần đầu tiên được xếp hạng thứ 148 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune công bố.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Vinachem đang tập trung triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030, hướng tới mục tiêu doanh thu khoảng 100.000 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, bên cạnh việc củng cố thị trường truyền thống, Tập đoàn chú trọng mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối với các đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại và tiếp cận các nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Vinachem trao đổi với Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt về cơ hội hợp tác thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Bulgaria và Đông Âu

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Vinachem và Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã trao đổi về tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, trong đó tập trung vào khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Vinachem tại Bulgaria và khu vực Đông Âu. Tập đoàn định hướng nghiên cứu khả năng phát huy vai trò của Bulgaria như một đầu mối kết nối, hỗ trợ đưa các sản phẩm chủ lực của Vinachem tiếp cận sâu hơn thị trường khu vực.

Để hỗ trợ quá trình này, Đoàn công tác đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria tiếp tục cung cấp thông tin về thị trường, chính sách thuế, ưu đãi thương mại và các quy định nhập khẩu của nước sở tại; đồng thời hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, đối tác tiềm năng, tạo điều kiện để Vinachem khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thiết lập mạng lưới cung ứng nguyên vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất lâu dài của Tập đoàn.

Buổi làm việc mở ra kỳ vọng tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác thương mại và phát triển thị trường của Vinachem tại Bulgaria và Đông Âu

Thông qua buổi làm việc, Vinachem kỳ vọng tăng cường kết nối với các đối tác tại Bulgaria và khu vực Đông Âu, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu và tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất.