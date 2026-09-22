Đoàn công tác Viện Nghiên cứu dâu tằm và ong mật Vân Nam (Trung Quốc) tham quan vùng dâu tằm Trấn Yên

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu dâu tằm và ong mật Vân Nam (Trung Quốc) tham quan vùng dâu tằm Trấn Yên.

Cùng tham gia chương trình có đại diện Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương và Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Trấn Yên.

Tại các hộ nuôi tằm, đoàn trao đổi về quy trình chăm sóc, phòng bệnh và nâng cao chất lượng kén. Các hộ dân chia sẻ kinh nghiệm thực tế, trong đó chú trọng vệ sinh môi trường nhà nuôi, chủ động phòng bệnh cho tằm và kỹ thuật cho tằm ăn hợp lý, vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa tiết kiệm nguồn lá dâu.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi tằm tại xã Trấn Yên và tìm hiểu hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái.

Đoàn cũng tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc tằm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều và các giải pháp duy trì năng suất, chất lượng kén ổn định qua các mùa vụ.

Hoạt động góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất dâu tằm, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, hợp tác nghiên cứu và phát triển ngành dâu tằm tại Trấn Yên trong thời gian tới.